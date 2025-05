«Il est le monde entier» : place Saint-Pierre, les fidèles conquis par le pape Léon XIV

Le pape Léon XIV a donné sa première prière dominicale. Un événement attendu par des milliers de fidèles, presque trois semaines après la mort du pape François. Comme son prédécesseur, le nouveau Saint-Père appelle à la paix à travers le monde.



L'événement était attendu par des milliers de fidèles à Rome. Ce dimanche, le nouveau pape Léon XIV a donné sa première prière dominicale, au balcon de la Basilique Saint-Pierre. Sur la place en contrebas, des dizaines de milliers de personnes étaient réunis pour assister à la prise de parole du Saint-Père.

"On est très touché par toutes ces paroles"

Le pape est apparu dans sa soutane blanche, à midi pile, contrebalançant avec les rideaux rouges du balcon central de la basilique. La clameur de la foule s'est alors fait entendre. Un seul message s'est fait entendre : celui de la paix dans le monde.

"On est très touché par toutes ces paroles, le fait de parler de la guerre, de la paix aussi. Donc voilà, je suis un peu émue, je n'ai pas les mots pour exprimer tout ce que je ressens en ce moment", commente au micro d'Europe 1, une Française présente pour l'occasion.

Un pape qui représente "le monde entier"

"J'essaie un peu d'intérioriser, je laisse infuser, mais en tout cas voilà, c'est une grande émotion pour moi. Et en fait, on voit que notre foi catholique aussi, elle s'ancre avec le monde entier", poursuit-elle.

"On est arrivé ce matin et on est venu directement pour vivre ce moment historique. Un pape américain, et français et italien aussi je crois, un peu espagnol également, il est le monde entier", conclut un autre Français présent.