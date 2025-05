Léon XIV : le Saint-Père a effectué son premier déplacement à Genazzano dans un sanctuaire géré par l'ordre de Saint-Augustin

Samedi après-midi, le pape Léon XIV a quitté le Vatican pour se rendre à Genazzano, une petite ville située à une cinquantaine de kilomètres de Rome. Le Saint-Père s'est recueilli dans le sanctuaire Notre-Dame du Bon Conseil, cher à l'ordre des Augustins, dont il faisait partie.

Perché sur une colline verdoyante du Latium, Genazzano a presque retrouvé sa quiétude habituelle, mais à la sortie de la messe, le nom du pape Léon XIV résonne toujours dans les ruelles médiévales de la vieille ville.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"J'espère que sa visite va nous apporter beaucoup de chance et la santé"

Assise sous le porche de sa maison, Maria raconte sa rencontre avec le souverain pontife : "J'ai fait un geste vers lui et il m'a souri. C'est la première fois de ma vie que je vois un pape d'aussi près et j'ai 84 ans. Il a traversé le quartier en saluant la foule, en serrant la main de tout le monde. C'est son premier déplacement et il nous a rendu tellement heureux parce qu'il a choisi Genazzano. J'espère que sa visite va nous apporter beaucoup de chance et la santé".

Avant cela, c'est face à une icône de la Vierge à l'enfant que Léon XIV s'est attardé pour prier dans l'intimité du sanctuaire Augustin qu'il connaît bien. "Vous savez, il vient ici à chaque fois qu'il reçoit une fonction importante", explique le père Ludovico Maria Centra, recteur de la basilique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Quand il a été créé cardinal, il nous a rendu visite. L'année dernière, il est revenu pour prier la Vierge du Bon Conseil. Et pour nous, les Augustins, c'est important parce que c'était notre frère. Il a été deux fois le supérieur général de notre ordre. Il nous connaît bien". Sur le parvis, un adolescent en aube blanche tend le bras vers un portrait du nouveau pape accroché sur un mur.