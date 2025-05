Justice sociale, appel à l'unité, choix de son nom... Le pape Léon XIV dessine les premières orientations de son pontificat

Quatre jours après son élection, Léon XIV imprime déjà sa marque. Revenant vivre au palais apostolique, là où François avait rompu avec la tradition, le nouveau pape multiplie les prises de parole. Inspiré par Léon XIII et par son prédécesseur immédiat, il veut conjuguer doctrine sociale et appel à la paix.

Le cardinal Robert Francis Prevost est devenu pape jeudi après-midi. Il a, depuis, pris la parole à plusieurs reprises, choisi ses armureries et s’est installé dans le palais apostolique. Il revient donc habité dans la traditionnelle demeure des papes du Vatican, contrairement à François qui avait choisi de rompre avec cette coutume, en choisissant la résidence Sainte-Marthe, moins luxueuse. Quatre jours après la nomination de Léon XIV et d’après ses premières interventions, que sait-on de ce nouveau pape ?

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le pape Léon XIV n'a cessé de se référer à François

Léon XIV s'est expliqué ce week-end sur le choix de son nom, une référence directe à Léon XIII, père de la doctrine sociale de l'Église qu'il veut revisiter, car le pape souhaite s'engager sur la protection sociale des travailleurs d'aujourd'hui et défendre la dignité humaine dans un monde technologique bouleversé par l'intelligence artificielle.

Dans tous ses discours prononcés jusqu'ici, le pape n'a cessé de se référer à François, il s'inscrit donc dans ses pas et désire poursuivre son combat pour la paix. "Comme le pape François qui l'a affirmé plusieurs fois, je m'adresse moi aussi au grand de ce monde, répétant l'appel toujours plus actuel, jamais plus de guerre", a-t-il lancé dimanche sur le balcon central de la basilique Saint-Pierre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ces appels à l'unité dans l'Église ont aussi été appuyés, en particulier lors de son discours d'élection. "Il faut créer des ponts, favoriser le dialogue", a-t-il insisté. Tout en conservant une vision universelle, chère à ce pape qui jongle entre l'italien, l'anglais et l'espagnol. Sa devise, inspirée de Saint-Augustin, a été dévoilée : "en celui qui est un, soyons un".