Donald Trump annonce que les Etats-Unis vont augmenter «de manière importante» le commerce avec l'Inde et le Pakistan

Le président américain Donald Trump s'est dit dans la nuit de samedi à dimanche "très fier" que l'Inde et le Pakistan aient accepté de cesser leurs hostilités et a annoncé que les États-Unis allaient faire croître leurs échanges avec ces puissances rivales d'Asie du Sud.

"Je suis très fier de la force et de la puissance inébranlables des dirigeants indiens et pakistanais qui ont eu la sagesse (...) de comprendre qu'il était temps de mettre fin à l'agression en cours qui aurait pu conduire à tant de morts et des destructions", s'est félicité M. Trump sur Truth Social en s'engageant à "augmenter de manière importante le commerce avec ces grandes Nations".

