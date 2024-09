La Russie exclue du 80e anniversaire de la la libération d'Auschwitz

Les représentants de la Russie ont été exclus des cérémonies du 80e anniversaire de la libération par l'Armée Rouge du camp de la mort nazi d'Auschwitz-Birkenau, a annoncé lundi le musée d'Auschwitz, jugeant qu'une "telle présence serait cynique" en raison de la guerre en Ukraine. C'est la troisième exclusion consécutive de la Russie à ces commémorations depuis la guerre déclenchée par Moscou en Ukraine en 2022, a souligné lundi le musée d'Auschwitz.

La Russie "ne comprend manifestement pas la valeur de la liberté"

Jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, la Russie avait toujours participé aux cérémonies qui se tiennent chaque année le 27 janvier, le jour où les soldats soviétiques sont arrivés aux portes du camp nazi où ils ont trouvé quelque 7.000 survivants. "C'est un anniversaire de la libération (du camp). Nous nous souvenons des victimes, mais nous y célébrons aussi la liberté. Il est difficile d'imaginer la présence de la Russie, qui ne comprend manifestement pas la valeur de la liberté", a expliqué le directeur du site de mémoire de l'ancien camp nazi allemand, Piotr Cywinski, dans un communiqué. Le musée d'Auschwitz avait qualifié "d'acte de barbarie" l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Construit en Pologne occupée, Auschwitz-Birkenau est le symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie à l'encontre de six millions de Juifs européens, dont un million sont morts dans le camp entre 1940 et 1945, avec plus de 100.000 non-Juifs. Quelque 80.000 Polonais non-juifs, 25.000 Roms et 20.000 soldats soviétiques y ont également été tués par des nazis allemands.