EN DIRECT - Russes et Ukrainiens attendus à Istanbul pour leurs premiers pourparlers depuis 2022, sans Poutine

Plus de trois ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, Kiev et Moscou sont sur le point jeudi de relancer des pourparlers de paix directs à Istanbul, en Turquie, une première depuis le printemps 2022. Suivez notre direct.

Des délégations russe et ukrainienne sont attendues jeudi à Istanbul, en Turquie, pour y mener leurs premiers pourparlers directs depuis le printemps 2022, bien que les modalités de cette rencontre, à laquelle le président russe Vladimir Poutine a refusé de participer, restent peu claires à ce stade.

Les informations à retenir : Kiev et Moscou sont sur le point jeudi de relancer des pourparlers de paix directs à Istanbul, en Turquie.

Volodymyr Zelensky prévoit de rencontrer mercredi son homologue turc Recep Tayyip Erdogdan à Ankara.

Le nom de Vladimir Poutine ne figure pas dans la liste des participants publiée mercredi soir par le Kremlin.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait mis au défi son homologue russe de se rendre à cette réunion jeudi, assurant que dans ce cas il serait prêt à l'y rencontrer. Mais le nom de Vladimir Poutine ne figure pas dans la liste des participants publiée mercredi soir par le Kremlin, qui a gardé le secret quasiment jusqu'au bout sur la composition de sa délégation. Volodymyr Zelensky avait pourtant appelé avec insistance Vladimir Poutine à prendre part "en personne" à ces pourparlers, après plus de trois ans d'invasion russe de l'Ukraine.

Zelensky doit rencontrer Erdogan à Ankara

En revanche, le président ukrainien prévoit de rencontrer mercredi son homologue turc Recep Tayyip Erdogdan à Ankara, puis de décider des mesures à prendre pour les négociations de paix avec la Russie, a déclaré un haut responsable à l'AFP. "Le président entame sa visite avec Erdogan à Ankara et ce n'est qu'ensuite qu'il décidera des prochaines étapes", a dit le responsable ukrainien, après que les médias d'État russes ont rapporté que la délégation de Moscou avait atterri à Istanbul.

Ces discussions avaient d'ailleurs été annoncées initialement par le dirigeant russe, au moment où les États-Unis accentuent leur pression afin de lancer un processus diplomatique pour trouver une issue au conflit. L'Ukraine n'a pas communiqué la composition de la délégation qui serait susceptible de rencontrer la partie russe.

Le président américain Donald Trump, qui pousse depuis des mois les deux pays à négocier, avait lui évoqué mercredi "la possibilité" d'aller en Turquie cette semaine si Vladimir Poutine faisait de même.

Réunion "politique" et "technique"

Mais la délégation russe se limitera au conseiller présidentiel Vladimir Medinski, au vice-ministre des Affaires étrangères Mikhaïl Galouzine et au vice-ministre de la Défense Alexandre Fomine, selon le Kremlin. M. Medinski, ex-ministre de la Culture, avait déjà pris part au printemps 2022 aux premières négociations infructueuses entre Russes et Ukrainiens.

Le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, a dit mercredi s'attendre à une réunion portant sur des "questions "politiques" et "techniques".

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est lui attendu en Turquie vendredi et non jeudi, d'après un haut responsable américain, ce qui ajoute à l'incertitude quant à la date même à laquelle les négociations russo-ukrainiennes auront lieu. Il s'agirait des premiers pourparlers de paix directs entre Ukrainiens et Russes sur l'issue du conflit depuis l'échec des discussions initiales qui s'étaient tenues dans la foulée du déclenchement de la guerre en février 2022. Les deux pays continuent d'afficher publiquement des exigences difficilement conciliables.

La Russie réclame toujours que l'Ukraine renonce à rejoindre l'Otan et l'assurance de garder les territoires ukrainiens annexés par Moscou. Des conditions inacceptables pour Kiev et ses alliés. L'Ukraine veut, de son côté, des "garanties de sécurité" occidentales solides pour éviter toute nouvelle attaque russe et que l'armée de Moscou, qui contrôle environ 20% du territoire ukrainien, se retire purement et simplement de son sol.