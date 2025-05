Tout comprendre sur la polémique qui entoure le youtubeur aux 395 millions d'abonnés

Depuis la publication de sa dernière vidéo, samedi 10 mai, le youtubeur MrBeast est en plein "bad buzz". Une visite dans les temples mexicains autrefois habités par les Mayas a suscité l'indignation des internautes qui pointent "un manque de respect".

La dernière vidéo du youtubeur américain MrBeast a suscité une vive polémique. En effet, celui qui ne compte pas moins de 395 millions d'abonnés sur YouTube a publié une vidéo samedi 10 mai dernier intitulée "J'ai exploré des temples vieux de 2.000 ans". Un véritable bad buzz s'en est suivi au Mexique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le jeune homme de 27 ans est principalement connu pour ses contenus liés à des divertissements, des exploits ou des records absurdes. Cette fois, l'originaire du Kansas a porté son dévolu sur le Mexique et plus particulièrement, sur des sites archéologiques. Le youtubeur a ainsi exploré les cités Mayas de Calakmul, Chichén Itzá et Balamcanché, dans le sud-est du Mexique.

Suite à la mise en ligne de cette vidéo, de nombreux internautes mexicains se sont insurgés contre le youtubeur et contre le gouvernement. "La meilleure phrase est "Incroyable que le gouvernement nous laisse faire ça". Bien sûr, notre gouvernement, c'est une blague", résume une Mexicaine sous les commentaires de la vidéo.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi YouTube : une vidéo de MrBeast dépasse «Despacito» et devient la publication la plus aimée de la plateforme

Une affaire d'État

En colère, de nombreux habitants ne comprennent pas pourquoi le gouvernement mexicain a pu autoriser ce tournage, alors que des archéologues ne peuvent pas entrer dans ces zones, encore moins les Mexicains eux-mêmes. D'autres pointent également un manque de respect vis-à-vis du patrimoine culturel du pays.

Forcement, chez les détracteurs de cette vidéo, on cherche à savoir qui a pu accorder une telle autorisation. Dans ce cas précis, c'est l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) qui aurait donné le feu vert pour cette vidéo.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une polémique telle, qu'elle en est même devenue une affaire d'État. La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a récemment pris la parole sur la situation en déclarant : "Les informations indiquent qu'il avait une autorisation de l'INAH, et maintenant l'INAH doit préciser sous quelles conditions ce permis a été délivré. Et si le permis n'a pas été respecté, quelles sanctions en découleront".

Si cette histoire a beaucoup fait parler ces derniers jours, de nombreux commentaires en dessous de la vidéo, qui a déjà atteint 57 millions de vues, sont élogieux. Remerciant le youtubeur de mettre en avant le patrimoine mexicain et ne prenant en aucun cas cette vidéo comme un manque de respect.