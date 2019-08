Un appel à témoins lancé pour retrouver une fillette enlevée dans le Haut-Rhin

Elle était placée depuis plusieurs mois, et ses proches ont probablement voulu la récupérer. Une fillette de 17 mois a été enlevée vendredi dans le quartier de Logelbach, à Wintzenheim, dans le Haut-Rhin, rapporte France Bleu. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour retrouver la petite Elisabeta.

Le couple est parti à bord d'une Mercedes

La fillette est brune, avec des yeux marrons, et portait des petites couettes lors de son enlèvement. Elle était vêtue d'un haut blanc avec des dentelles et d'une jupe rose pâle, et ne portait pas de chaussures. Le couple qui l'aurait enlevée est également recherché. Il s'agit d'un homme et d'une femme qui ont pris la fuite dans une Mercedes classe E grise, immatriculée CA-641-TA. L'homme, en short bleu et t-shirt jaune, est brun. La femme, corpulente, était vêtue d'un foulard clair et d'une longue robe blanche à fleurs.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la brigade haut-rhinoise au 03.89.21.51.99.