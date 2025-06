Pascal Praud et vous - Mort du petit Grégory : «Marguerite Duras s'est comportée de manière scandaleuse», déclare Christophe Hondelatte

Christine Villemin, mère du petit Grégory retrouvé mort en 1984, avait été accusée de son décès, notamment par l’écrivaine Marguerite Duras dans un texte polémique publié en 1985. Invité de Pascal Praud et vous, Christophe Hondelatte qualifie ce texte de "pitoyable" et dénonce le comportement "scandaleux et honteux" de Duras.