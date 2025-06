Chaleur : une jeune femme se noie dans une rivière des Deux-Sèvres

Une jeune femme de 24 ans est morte noyée dans une rivière samedi soir dans le centre-ville de Parthenay (Deux-Sèvres), où étaient organisés, sous une forte chaleur, des concerts de la Fête de la musique.

Des températures caniculaires

Alors que le thermomètre a dépassé les 36°C samedi à Parthenay, dans un département des Deux-Sèvres placé en vigilance orange canicule, la victime s'est noyée dans le Thouet, affluent de la Loire qui traverse la petite ville de 10.000 habitants.

La victime était déjà en arrêt cardio-respiratoire lorsque les secours sont arrivés. "Elle a été sortie de l'eau par la requérante et malheureusement on n'a pas pu la sauver", a précisé à l'AFP un porte-parole des pompiers, confirmant des informations du quotidien Le Courrier de l'Ouest et de la radio Ici Poitou.

Des circonstances qui restent encore à établir

Les circonstances du décès restent à établir, selon ces deux médias. "C'était dans un cadre festif", ont précisé les pompiers, sans pouvoir "affirmer" que la victime ait participé à la Fête de la musique.

Selon les données de Santé publique France, les noyades accidentelles sont responsables d'environ 400 à 500 décès chaque été dans le pays. Entre le 1er juin et le 30 septembre 2024, 1.244 noyades ont eu lieu en France, dont 350 suivies de décès.