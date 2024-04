Roanne : un collégien visé par des menaces de décapitation dans un groupe Snapchat

Un groupe Snapchat d'une classe de 4e retient l'attention des forces de l'ordre de Roanne, dans la Loire. Selon les informations d'Europe 1, un collégien membre de ce groupe a porté plainte ce lundi soir pour des menaces de mort par décapitation reçues à son encontre de la part d'un de ses camarades, ainsi que des menaces d'attaque visant son établissement scolaire, Jules-Ferry, formulées par ce même jeune homme.

"Sur fond de propos islamistes, l'auteur des messages déclarait vouloir 'braquer Jules-Ferry", postait une photo d'arme de poing ainsi qu'une vidéo avec un fusil d'assaut, enfin, il visait le collégien en montrant son intention de "'lui découper la tête'", relatent des sources policières.

Le suspect interpellé et placé en garde à vue

Toujours selon les informations d'Europe 1, l'auteur des faits a renommé le groupe Snapchat "09h30", ce qui renvoie à l'horaire désigné pour commettre ses actions. Le collégien qui a porté plainte a également aidé les enquêteurs à identifier le jeune homme menaçant.

Une équipe des forces de l'ordre a sécurisé l'établissement ce mardi matin à 7h30, et à 9h15, un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. "Il est inconnu au tribunal des antécédents judiciaires (TAJ) et de la documentation du renseignement territorial. Des investigations sont en cours, et la police nationale a été saisie, concluent les sources policières.