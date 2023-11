Quatre morts dans un Ehpad breton : des «seuils anormaux» de bactéries détectés

Des "seuils anormaux" de deux bactéries ont été retrouvés dans des plats servis dans un Ehpad de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine) où quatre résidents sont morts vraisemblablement des suites d'une intoxication alimentaire intervenue fin octobre, a annoncé mercredi le parquet de Saint-Malo.

Quarante résidents touchés par l'intoxication alimentaire

"(...) Saisie par voie de réquisition par le procureur de la République dans le cadre de l'enquête préliminaire actuellement en cours, la Direction départementale de la protection des populations a communiqué son rapport suite à l'inspection qu'elle a réalisée", a indiqué le procureur de la République de Saint-Malo Fabrice Tremel dans un communiqué. "Ce rapport conclut à des non-conformités et notamment à la contamination de plusieurs plats en raison de la présence de seuils anormaux de deux bactéries. Ces résultats ont été obtenus suite à des analyses effectuées sur des prélèvements réalisés sur des plats témoins au sein de l'Ehpad", a ajouté le magistrat, précisant que les investigations se poursuivaient.

Vendredi, le parquet de Saint-Malo avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour homicides involontaires et blessures involontaires après la mort de trois résidents dans cet Ehpad situé non loin du Mont-Saint-Michel. Samedi, une quatrième résidente de cet établissement est décédée. Dans un autre communiqué, le magistrat avait évoqué une probable "intoxication alimentaire", ayant atteint quarante résidents et un personnel de l'établissement dans la nuit du 30 au 31 octobre. Dans un communiqué datant du 10 novembre, la direction de l'Ehpad Les Marais disait vivre "dans la tourmente du deuil et des cellules de crise".

"Depuis mai 2020, la Résidence Les Marais fait appel au prestataire Medirest - Compass pour les repas. En date du 31 octobre 2023, plusieurs résidents ont été victimes de symptômes digestifs très violents", a indiqué l'Ehpad dans un communiqué transmis à l'AFP.