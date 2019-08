Marseille : une fillette grièvement blessée après un accident sur une grande roue

Les faits se sont produits lundi, en fin d'après-midi. Une fillette de 10 ans a été grièvement blessée à la tête après un accident sur la grande roue de la plage du Prado, à Marseille, rapportent La Provence et France Bleu.

La tête coincée entre la nacelle et le plexiglas

Selon ces médias, la fillette était avec son père dans une cabine de la grande roue, lundi, vers 17h30, lorsqu'elle a voulu saluer sa famille restée en bas. Son père l'a portée pour qu'elle puisse passer la tête en dehors de la cabine. Mais la tête de la fillette s'est retrouvée coincée entre la nacelle et le plexiglas de la cabine.

Prise en charge par les secours, cette Polonaise de 10 ans, en vacances dans la région avec sa famille, souffre d'une fracture de la mâchoire et de multiples contusions. Son pronostic vital n'est pas engagé. La grande roue, réputée pour être la plus grande de France à l'heure actuelle, a été immédiatement arrêtée et n'a pas rouvert mardi.