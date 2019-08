Aube : une femme retrouvée morte dans un cabanon de jardin

Une femme a été retrouvée morte mardi soir dans le cabanon de jardin de son domicile à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube, et une enquête a été ouverte pour "homicide volontaire", a appris l'AFP mercredi de source proche du dossier. Le corps de la victime, qui était "dissimulé", portait des "traces de blessures", et notamment "deux plaies à l'abdomen", a indiqué cette source, confirmant une information de L'Est éclair.

Le conjoint de la victime pris en charge pour une tentative de suicide

Quelques minutes avant la découverte du corps, le conjoint de cette femme avait été pris en charge après une tentative de suicide, a ajouté cette source, précisant que le couple serait âgé d'une soixantaine d'années.