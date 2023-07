Drame dans un parc aquatique du Var : Les normes à respecter en matière de structures gonflables

Un château fort gonflable de près d'une tonne et mesurant 20 mètres de long sur 20 mètres de large, soudainement projeté dans les airs à cause du vent. Une scène traumatisante à laquelle ont assisté plusieurs visiteurs du Wonderland Park, un parc aquatique situé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Et qui a coûté la vie à un père de famille de 35 ans, tandis que sa fille, âgée de 3 ans et demi, est toujours hospitalisée dans un état grave. Son pronostic vital reste engagé.

Une enquête a été ouverte ce lundi pour homicide et blessures involontaires, a indiqué le parquet de Draguignan. Elle tentera notamment d'établir si les normes de sécurité autour de ce type de structures ont bien été respectées. La première d'entre elle concerne l'ancrage au sol de ces attractions gonflables.

Des piquets de fixation et des règles à respecter en cas de vent

"Toutes les structures, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, doivent être fixées au moyen de piquets de fixation entre 50 et 60cm dans le sol", indique Frédéric Desbois, spécialiste de ce type d’installation. Une règle à respecter impérativement afin d'éviter que la structure puisse bouger en cas de rafales. Au même titre que celle régissant la marche à suivre lorsque le vent se lève. "La norme NF EN 14960 stipule bien que les structures, à partir de 38km/h de vent, doivent être dégonflées impérativement". Selon Météo-France, les rafales de vent ont atteint 55km/h dans l'ouest du Var.

Selon Frédéric Desbois, "beaucoup de gens achètent des produits en Asie qui ne sont pas conformes à la législation mais qui passent tout de même entre les mailles du filet". L'enquête devra donc, entre autres, déterminer si la structure gonflable du Wonderland Park en faisait partie. Le parc - dont la direction se dit "dévastée" - fermera ses portes pendant deux jours en guise de solidarité envers les victimes et les familles.