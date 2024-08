Tour de France femmes : Blanka Vas remporte la 5e étape, Vollering chute et perd le jaune

La Hongroise Blanka Vas a remporté la 5e étape du Tour de France femmes, marquée par une chute impressionnante dans le final de la leader du classement général, la Néerlandaise Demi Vollering, jeudi à Amnéville en Moselle. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma, deuxième de l'étape, en a profité pour ravir le maillot jaune à la tenante du titre qui chute à la 9e place du classement à 1 minute et 19 secondes de la tête.

Une chute qui a scindé le peloton en plusieurs morceaux

Prise dans une chute qui a impliqué une dizaine de coureuses à six kilomètres de la ligne, la leader de l'équipe SD Worx a concédé 1 minute et 47 secondes à sa principale rivale pour la victoire finale qui pointait au départ de l'étape à 34 secondes de Vollering. Choquée, souffrant du dos et d'abrasions à la cuisse gauche, la star néerlandaise a mis plus d'une minute à se relever pour terminer l'étape au courage.

Cette chute a scindé le peloton en plusieurs morceaux. Dans un sprint à quatre Vas, équipière de Vollering, a dominé Niewiadoma, l'Allemande Liane Lippert et la championne olympique américaine Kristen Faulkner. Vendredi, la 6e étape devrait plaire aux baroudeuses avec une course de 159 kilomètres au final accidenté. La côte des Fins (1,8 km à 6,9% de dénivelé), située à moins de 15 kilomètres de l'arrivée pourrait bien se révéler décisive.