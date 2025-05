47 gardés à vue en marge de la victoire du PSG : «Ils doivent être en prison jusqu'au lendemain de la finale», juge Jacques Vendroux

Jacques Vendroux est en colère après les débordements qui ont eu lieu en marge de la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions. Pour lui, les 47 gardés à vue doivent être mis en prison jusqu'au lendemain de la finale de la compétition. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





La qualification du PSG en finale de la Ligue des champions, mercredi soir, a été ternie par des débordements. Et 47 personnes ne sont retrouvées en garde à vue. Une situation qui met en colère Jacques Vendroux. "Protégeons le sport, protégeons le football, il faut sanctionner", estime le journaliste dans On marche sur la tête. "Il y a 47 personnes, sauf erreur de ma part en garde à vue. Moi je voudrais, c'est un rêve, qu'ils aillent en prison jusqu'à la finale. Puis on les libère à minuit. Comme ça on n'aura pas d'emmerdement."

Et de se reprendre quelques instants plus tard : "On peut les garder jusqu'au lendemain matin."