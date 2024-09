Paralympiques 2024 : le relais français de handbike sacré champion, 3e titre pour Mathieu Bosredon

L'équipe de France de relais de handbike H1-5 s'est imposée samedi à Clichy-sous-Bois, permettant au para-cycliste Mathieu Bosredon de décrocher une troisième médaille d'or lors de ces Jeux paralympiques. Déjà vainqueur du contre-la-montre et de la course individuelle dans la catégorie H3 de cette discipline où les athlètes actionnent le pédalier à l'aide de leurs bras, Bosredon est assuré d'être le parasportif français le plus titré lors de ces Jeux.

L'équipe de France victorieuse est également composée de Florian Jouanny, en or lors de la course individuelle et en bronze lors du chrono en H2, et de Joseph Fritsch (H4). Dans ce relais mixte, les nations peuvent aligner des hommes et des femmes ainsi que des athlètes venant de différentes catégories de handicap. Les coureurs se relayaient sur un circuit de 1,8 km, qu'ils ont parcouru trois fois chacun.

Le Corrézien Mathieu Bosredon, premier relayeur, a placé son équipe en tête dès les premiers hectomètres, avec une avance confortable. Il est paralysé des membres inférieurs, avec une atteinte à la ceinture abdominale depuis l'âge de quatre ans. Le relais français, où figurait déjà Florian Jouanny, avait pris la deuxième place lors des Jeux paralympiques de Tokyo il y a trois ans, derrière l'Italie. Cette fois, les Italiens ont dû se contenter de l'argent au terme des 16,2 km de course, les États-Unis prenant le bronze.

Les Bleus du handbike offrent une 28e médaille à la délégation française de para-cyclisme, pour la dernière course du programme cycliste de ces Jeux. Le bilan français est au-delà des espérances du staff tricolore, et bien supérieur à l'objectif minimal de 20 médailles fixé au début de la compétition. En additionnant les résultats de la piste et de la route, l'équipe de France de para-cyclisme a collectionné dix titres paralympiques, soit plus de la moitié des 18 médailles d'or de la totalité de la délégation française à Paris.