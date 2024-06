NBA : LeBron James n'active pas sa dernière année de contrat, mais devrait rester aux Lakers

La star NBA LeBron James a décidé de ne pas activer sa dernière année de contrat, mais devrait signer de nouveau avec les Los Angeles Lakers, où vient d'être drafté son fils Bronny, annoncent plusieurs médias samedi. LeBron James, âgé de 39 ans, avait l'opportunité jusqu'à samedi de prolonger d'une année son contrat aux Lakers, où il est arrivé en 2018, pour 41,4 millions de dollars (environ 38,6 millions d'euros), mais a décidé de ne pas activer l'option, se retrouvant "agent libre".

Bronny James portera le numéro 9

D'après ESPN et The Athletic, le quadruple champion NBA espère signer un nouveau contrat "maximum" de 162 millions de dollars (environ 151 millions d'euros) sur 3 ans, lui qui a déjà disputé 21 saisons en NBA et va fêter ses 40 ans en décembre. LeBron James pourrait ainsi réaliser son rêve de jouer avec son fils Bronny, drafté en 55ᵉ position par les Lakers cette semaine.

Bronny James portera le numéro 9 et le nom de "James Jr." floqué à l'arrière du maillot, a indiqué la franchise californienne samedi. Le potentiel premier duo père-fils de l'histoire de la NBA sera coaché par J.J. Redick, ancien joueur proche de LeBron James, nommé en début de semaine entraîneur des Lakers en remplacement de Darvin Ham.