Mbappé au Real Madrid : pourquoi l'attaquant français maîtrise-t-il aussi bien l'espagnol ?

Kylian Mbappé est déjà chez lui à Madrid. Heureux propriétaire d'une somptueuse maison de 1.200m² comprenant terrain de football, piscine et green de golf, jadis occupé par l'ancien international gallois Gareth Bale, l'attaquant français dispose également d'un atout que rares sont les footballeurs à pouvoir faire valoir lorsqu'ils changent de club. Le meilleur buteur de l'Histoire du Paris Saint-Germain maîtrise certes l'anglais, mais aussi l'espagnol à la perfection, alors qu'il n'a pourtant ni vécu, ni grandi de l'autre côté des Pyrénées. Autrement dit, Kylian Mbappé n'aura aucun souci d'intégration dans le vestiaire du Real Madrid où sa signature doit être officialisée dans les toutes prochaines heures.

Une séquence devenue culte avec Jordi Alba

L'ancien parisien a en effet pris l'habitude de déconcerter tout le monde ces dernières années par sa maîtrise de la langue de Cervantès. Au gré d'interviews accordées çà et là, Mbappé a pu faire admirer son aisance en espagnol, encore très récemment après la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des champions aux dépens du FC Barcelone. À l'issue de la rencontre, il avait répondu, de façon très fluide, à des questions posées par des journalistes ibériques en zone mixte.

Le niveau d’espagnol de Mbappé c’est vraiment de la folie



Il prépare son arrivée au Real Madrid depuis trèeesssss longtemps pic.twitter.com/p22CHxZuyg — AZ (@kamanmpo) April 16, 2024

Il y a deux ans, après la victoire 1-0 du PSG face au Real Madrid en huitième de finale aller de cette même Ligue des champions, plusieurs supporters madrilènes s'étaient étonnés du niveau de Kylian Mbappé en espagnol alors que l'intéressé avait de nouveau formulé une réponse en castillan sans la moindre hésitation. Enfin, on peut citer cette séquence, devenue virale, en février 2021, lorsque Kylian Mbappé et le joueur du Barça Jordi Alba s'étaient échangés quelques noms d'oiseaux à l'occasion d'un huitième de finale aller de Ligue des champions remporté 4 buts à 1 par les Parisiens en Catalogne. L'attaquant français avait alors lancé "En la calle, yo te mato" - en français "Dans la rue, je te tue" - au défenseur espagnol.

"Aujourd’hui, tu ne peux pas vouloir être une star internationale et ne parler que français"

Comme l'expliquait Le Parisien en janvier 2020, Kylian Mbappé présentait déjà de belles dispositions en langues lorsqu'il était au collège. À côté de cela, il prenait régulièrement des cours d'anglais et d'espagnol et a pu perfectionner sa maîtrise de la langue au quotidien avec les nombreux coéquipiers hispanophones qu'il a pu croiser au Paris Saint-Germain. En décembre 2021, interrogé par Thierry Henry, alors consultant pour la chaîne Prime Video, Mbappé s'était justement exprimé sur cette aisance dans la langue de Cervantès, alors son avenir semblait déjà s'écrire de l'autre côté des Pyrénées.

"Mon espagnol est très bon, mais c’est parce que j’ai voulu être un grand joueur de foot, un personnage public et quelqu’un d’important. Aujourd’hui, tu ne peux pas vouloir être une star internationale et ne parler que français. Ça n’a aucun sens. Il faut savoir s’adapter en toutes circonstances, tu arrives là-bas, tu sais parler et voilà. Si ça me sert (dans un futur club), tant mieux, on ne va pas s’en priver", avait-il déclaré. Désormais, rien ne semble pouvoir s'opposer à l'épanouissement du Français dans la capitale espagnole où il retrouvera, par ailleurs, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, tous internationaux français avec lesquels il pourra troquer la langue de Cervantès contre celle de Molière.