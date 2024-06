JO 2024 - Foot : Barcola, Zaïre-Emery et Lacazette appelés avec l'équipe de France olympique

Thierry Henry a dévoilé lundi une pré-liste de 25 joueurs amenés à disputer le tournoi des Jeux olympiques (24 juillet-9 août), dans laquelle figurent les Parisiens Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola et le Lyonnais Alexandre Lacazette. Vendredi, selon une source proche du club, le PSG a pourtant refusé de libérer ses deux pépites, cadres de la sélection d'Henry mais appelés par Didier Deschamps pour disputer l'Euro en Allemagne avec les "A".

"Cette liste, c'est la liste la moins virtuelle, c'est la liste du moment, ça peut évoluer jusqu'au 3 juillet (date-butoir pour transmettre une liste définitive de 18 joueurs à la Fifa et au CIO, NDLR). C'est une pré-liste pour la préparation, elle peut évoluer et, à mon avis, elle évoluera", a insisté Thierry Henry en préambule. L'ancienne gloire d'Arsenal n'a par exemple retenu que deux joueurs de plus de 23 ans contre les trois auxquels il a droit, parmi lesquels l'attaquant de l'Olympique lyonnais Alexandre Lacazette, 33 ans, "un joueur de qualités, un meneur d'hommes".

"Une liste assez réelle" mais "virtuelle"

Henry, qui s'est appuyé sur l'ossature du groupe des Espoirs qu'il dirige aussi pour constituer sa pré-liste, n'a pas retenu deux cadres des sélections de jeunes, le Lyonnais Rayan Cherki et le Lensois Elye Wahi. Il n'a, comme attendu, pas sélectionné Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, deux cadres des Bleus qui avaient exprimé leur désir de participer aux Jeux de Paris, mais dont les clubs, le Real Madrid où Mbappé doit s'engager en ce début de semaine, et l'Atletico pour Griezmann, ont d'ores et déjà affirmé qu'ils ne les libèreraient pas.

"Je me dois de donner une liste assez réelle, même si je sais que celle-ci est virtuelle", a commenté Henry, sans renoncer totalement à la présence de Mbappé lors du tournoi olympique. "Tout est ouvert pour tout le monde, mais il faut donner une liste pour que tout le monde puisse se préparer. Mais on ne ferme la porte à personne", a-t-il dit.

Réunis le dimanche 16 juin à Clairefontaine pour débuter la préparation, les Bleuets auront trois matches amicaux contre le Paraguay, le 4 juillet à Bayonne, la République dominicaine le 11 juillet et le Japon le 17 juillet à Toulon. L'équipe de France olympique entrera en lice aux JO le 24 juillet contre les États-Unis au stade Vélodrome de Marseille.