Top 14 : joueur historique du Racing 92, Chavancy prendra sa retraite en fin de saison

Joueur historique du Racing 92, le centre Henry Chavancy prendra sa retraite à la fin de la saison, a annoncé mercredi le joueur aux quatre sélections avec le XV de France sur ses réseaux sociaux.

Deux titres et trois finales

"J'ai eu la chance de porter ce maillot pendant 26 ans, dont 18 en équipe première, et ça a été un parcours extraordinaire et une superbe aventure", déclare le centre de 36 ans dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Avec le Racing, Chavancy a remporté les titres de champion de France de Pro D2 (2009) et de Top 14 (2016), et a disputé trois finales de Coupe d'Europe (2016, 2018, 2020).

Arrivé comme benjamin au club dans les catégories de jeunes, il a disputé plus de 400 rencontres sous le maillot ciel et blanc depuis ses débuts professionnels en 2007. Sélectionné à quatre reprises avec le XV de France, Chavancy a notamment joué lors des Tournois des six nations 2017 et 2018.