Football : le PSG n’est plus qu’à 90 minutes d’une nouvelle finale de Ligue des champions

Les Parisiens affrontent ce soir Arsenal au Parc des Princes pour la demi-finale retour de la plus grande des compétitions européennes. Les coéquipiers de Marquinhos sont en ballotage favorable après leur victoire 1-0 au match aller. Le club de la capitale pourra qui plus est compter sur son meilleur joueur, Ousmane Dembélé.

Luis Enrique a confirmé la bonne nouvelle lui-même en conférence de presse. Ousmane Dembélé sera bien présent ce soir au Parc des Princes, pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal. L'attaquant, touché à la cuisse la semaine dernière, a retrouvé ses coéquipiers en début de semaine. "Il s'entraine normalement avec nous depuis deux jours, vous avez pu le voir aujourd'hui", explique le coach parisien.

"Il sera disponible (aujourd'hui)", a-t-il ajouté. L'ancien joueur du FC Barcelone et numéro 10 du Paris Saint-Germain avait été dispensé de déplacement à Strasbourg (défaite 2-1, le week-end dernier) après s'être blessé aux ischios-jambiers lors du match à Londres. Le joueur de 27 ans avait quitté la pelouse, grimaçant à la 70e minute.

33 buts et 12 passes décisives

Ousmane Dembélé, buteur à l'aller, a inscrit 33 buts et réalisé 12 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Depuis son replacement comme numéro 9, le virevoltant joueur offensif parisien a inscrit 28 buts. Personne n'a fait mieux sur la scène européenne.

Mais le PSG, c'est surtout un collectif capable de battre n'importe quelle équipe. D'ailleurs, malgré un but d'avance, Paris ne se contentera pas de défendre, prévient l'entraîneur espagnol à PSG TV : "On sera là pour faire notre football. On ne fera pas de spéculation. On cherchera à donner à nos supporters une grande joie en qualifiant l'équipe en finale".

"Arsenal ne viendra pas à Paris en victime", prévient Guillaume Warmuz

Malgré sa défaite le week-end dernier en championnat, Arsenal reste confiant et viendra au Parc des Princes avec beaucoup d'ambition, explique Guillaume Warmuz, ancien gardien du club londonien, joint par Europe 1.

"Ce n'est pas dans la mentalité anglaise, donc Arsenal ne viendra pas à Paris en victime. Que ce soit Saka, que ce soit l'armada offensive de Mikel Arteta, le club du nord de Londres va certainement étudier de près ce que va proposer Luis Enrique pour pouvoir poser de gros problèmes au PSG. Il va y avoir un très gros match de coupe d'Europe avec pas mal de duels et il faudra que Paris soit frais physiquement, car Arsenal est une équipe qui court beaucoup et qui propose beaucoup de solutions avec et sans ballon. La clef du match est là".

Mais Paris est bel et bien le favori de cette rencontre : "Luis Enrique l'a déjà fait en tant que joueur et entraîneur et l'a gagné. Les deux équipes se valent, mais Paris a des joueurs et un banc de touche supérieur. Le club parisien joue au Parc des Princes avec une énergie qui lui est propre. Je pense que le PSG va prendre le match du bon côté et a toutes les options pour aller en finale".

Après avoir éliminé Liverpool et Aston Villa, le PSG espère barrer la route à un troisième club anglais afin de participer pour la deuxième fois de son histoire à la finale de la Ligue des champions.