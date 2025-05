Cyril Hanouna - Ligue des champions : «C’est l’année ou jamais pour le PSG», assure un auditeur

Fort de sa victoire 1-0 sur la pelouse d'Arsenal, le PSG est tout proche de s'offrir devant son public la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire, mercredi au Parc des Princes. Pour Ewan, un auditeur de l'émission On marche sur la tête, le PSG va remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Ce mercredi, le Parc des Princes va se parer de ses plus beaux atours pour soutenir son équipe, qui a su déjouer les pronostics après son début de saison laborieux en écartant déjà deux équipes anglaises : Liverpool en 8e de finale et Aston Villa en quart. C'est donc dans un Parc en fusion où tifo, chants et banderoles sont attendus que l'histoire du PSG doit s'écrire, que les Parisiens doivent livrer leur prestation la plus aboutie et que le destin du club de la capitale peut enfin basculer vers de grandes émotions. Pour Ewan, auditeur de l’émission On marche sur la tête, «c’est l’année ou jamais pour le PSG».