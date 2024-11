Formule 1 : le Grand Prix de Monaco assuré d'être au calendrier jusqu'en 2031

Le Grand Prix de Monaco, épreuve historique de la Formule 1, a été prolongé au calendrier jusqu'en 2031, ont annoncé jeudi les organisateurs du championnat du monde. "La Formule 1 continuera de courir dans les rues de Monaco jusqu'en 2031 inclus, à la suite d'une extension de six ans de l'accord existant avec l'Automobile Club de Monaco (ACM) qui courait jusqu'à la saison 2025", a indiqué dans un communiqué le promoteur Formule One.

En 2025, 75e anniversaire du GP de Monaco

Traditionnellement disputé fin mai en même temps que les 500 Miles d'Indianapolis, autre rendez-vous incontournable du sport automobile, le prestigieux GP de Monaco se déroulera début juin à compter de 2026, est-il également précisé dans le communiqué. Dans la liste des Grand Prix les plus fréquemment courus dans le championnat du monde depuis 1950, le GP de Monaco, disputé dans les rues de la Principauté, est au deuxième rang, derrière le circuit de Monza (GP d'Italie), et se dispute sans discontinuer depuis 1955.

Le Rocher ne peut toutefois pas vraiment s'enorgueillir de passionner les fans à l'occasion de son GP. En cause, un tracé trop étroit qui n'offre pas beaucoup de dépassements et donc de spectacle. Lors de la dernière édition disputée le 26 mai dernier, le Top 10 établi lors des qualifications est resté le même à l'arrivée. A cette occasion, le Monégasque Charles Leclerc s'est pour la première fois imposé dans "son" Grand Prix national, une victoire qui se refusait à lui depuis ses débuts dans l'élite, en 2018. Le Grand Prix de Monaco 2025 aura lieu du 23 au 25 mai et marquera le 75e anniversaire de ses débuts officiels en F1.