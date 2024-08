Formule 1 : Lando Norris partira en pole position du Grand Prix de Monza

Lando Norris (McLaren) s'élancera dimanche en pole position du Grand Prix d'Italie, 16e manche sur 24 de la saison de Formule 1, après s'être montré le plus rapide des qualifications samedi sur le circuit de Monza. Le Britannique a devancé son équipier australien Oscar Piastri et son compatriote George Russell (Mercedes), alors que le triple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) partira seulement au septième rang sur le mythique tracé italien.

"Avoir nos deux monoplaces en première ligne avec un peloton si serré ce week-end, c'est une belle surprise"

"Une nouvelle pole, c'est incroyable. Avoir nos deux monoplaces en première ligne avec un peloton si serré ce week-end, c'est une belle surprise. L'équipe a réalisé un travail formidable. Mon tour n'était pas fantastique, donc je suis surpris que ça ait suffi pour décrocher la pole", a expliqué l'Anglais de 24 ans. Une semaine après sa victoire écrasante à Zandvoort (Pays-Bas), Norris, qui a décroché la quatrième pole position de sa carrière, la troisième cette saison, a ainsi confirmé la supériorité actuelle des McLaren, qui ont réalisé un nouveau doublé avec le deuxième chrono de Piastri à 109 millièmes de son équipier.

>> LIRE AUSSI - Formule 1 : le prodige italien Andrea Kimi Antonelli remplacera Lewis Hamilton chez Mercedes en 2025

Mercedes, qui avait dominé les essais libres, a dû se contenter de la troisième place pour Russell, et de la sixième pour son compatriote Lewis Hamilton, qui n'est pourtant qu'à moins de deux dixièmes de Norris. Devant ses dizaines de milliers de bouillants tifosi, Ferrari a pris les quatrième et cinquième places avec le Monégasque Charles Leclerc et l'Espagnol Carlos Sainz. Verstappen, qui n'a plus gagné depuis cinq courses et compte encore 70 points d'avance sur Norris au championnat du monde, a déçu en réalisant le septième chrono, à presque sept dixièmes de son dauphin.

Le Top 10 est complété par le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), le Thaïlandais Alexander Albon (Williams) et l'Allemand Nico Hülkenberg (Haas). Alpine, très en difficultés depuis le début du week-end, est parvenu à faire passer ses deux voitures en Q2, où les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon n'ont pu faire mieux que 14e et 15e. Pour la première séance de qualifications de sa carrière en F1, le rookie argentin Franco Colapinto, qui remplace chez Williams jusqu'à la fin de la saison l'Américain Logan Sargeant, évincé mardi après un nouvel accident samedi dernier à Zandvoort, a pris seulement la 18e place, synonyme d'élimination en Q1.

Le pilote de 21 ans est notamment parti à la faute et a été faire un tour dans le bac à graviers, ce qui l'a empêché de pouvoir atteindre la Q2.