Euro 2024 : des routes frontalières fermées pendant France-Belgique

Des routes reliant la France et la Belgique seront fermées lundi pendant le match France-Belgique, en 8es de finale de l'Euro-2024 de football, ont annoncé dix maires et bourgmestres de communes frontalières qui souhaitent "prévenir les débordements éventuels". "Des barrages bloquants ou filtrants seront organisés aux différents passages de la frontière, et ce dès 16H00 lundi", soit deux heures avant le coup d'envoi du match, indiquent les dix édiles, deux Belges et huit Français, dans un communiqué commun. Ils ne seront levés que "dans le courant de la nuit, si le contexte le permet", est-il encore écrit.

"Interdictions de rassemblements"

Trois ponts resteront cependant ouverts au sein de ce périmètre, a indiqué la ville de Comines sur Facebook. Les communes concernées, parmi lesquelles Armentières (25.000 habitants), couvrent la frontière sur une vingtaine de kilomètres, sur la portion où elle est dessinée par la rivière Lys, au nord-ouest de la métropole de Lille.

Ces mesures visent à "prévenir les débordements éventuels", écrivent les élus, qui précisent que "des interdictions de rassemblements seront prises pour prévenir et réprimer les attroupements hostiles". Un sentiment de revanche anime les Diables Rouges depuis la demi-finale de la Coupe du monde 2018, perdue 1-0 face aux Bleus, qui les avait profondément et durablement vexés.