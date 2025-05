Ligue 1 : places européennes, relégation, barragistes... Une dernière journée de championnat à forts enjeux

Multiplex exceptionnel ce samedi soir. Tous les matchs débuteront à 21 heures. Le PSG reçoit Auxerre et fêtera son titre de champion devant son public. Pour la place de dauphin, Marseille affronte Rennes, mais Monaco, qui joue à Lens, peut encore doubler les Olympiens. Du suspens pour les dernières places européennes, mais aussi en bas du classement.

Quatre équipes peuvent encore espérer disputer les barrages de la Ligue des champions la saison prochaine. Nice, Lille, Strasbourg (qui comptent chacun 57 points) et dans une moindre mesure Lyon (54 points). Pour cela, il faut terminer à la quatrième place, actuellement occupée par Nice.

"C'est dur d'aller en Ligue des champions, et moi, j'ai envie de la jouer", confie Franck Haise

Les Niçois auront l'avantage d'évoluer à domicile et d'affronter Brest qui n'a plus rien à jouer. L'entraîneur, Franck Haise, compte bien en profiter comme il l'a expliqué en conférence de presse : "Tout le monde veut être quatrième parce que même si c'est dur d'aller en Ligue des champions, c'est une chance supplémentaire et moi, j'ai envie de la jouer. On est toujours dans la bagarre pour la quatrième place. Quand je regarde l'histoire du club depuis 50 ans, ce n'est pas anodin. Il faudra tout donner, mais avec justesse et rester lucide".

La cinquième et sixième place sont elles qualificatives pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Lyon, septième du classement, reçoit Angers, déjà sauvé, sait que décrocher la Ligue des champions sera très difficile. En revanche, l'Olympique lyonnais espère toujours terminer européen.

Saint-Étienne espère toujours un miracle

En bas de tableau, la lutte s'annonce féroce entre plusieurs clubs historiques. Reims, Nantes, Le Havre et Saint-Étienne jouent leur survie lors du dernier match. Les Stéphanois, 17e et en position de relégation, ne sont pas maîtres de leur destin. Ils affrontent Toulouse, au stade Geoffrey-Guichard. Mais le milieu de Saint-Étienne, Aimen Moueffec, espère toujours un miracle et décrocher au moins la place de barragiste : "Ce dernier match est capital, on va se donner à fond. On va y croire jusqu'au bout et on va tout donner".

Rien n'est joué d'autant que Le Havre, 16e et barragiste, se déplace à Strasbourg qui joue une place européenne. Nantes, 15e, sera opposé à Montpellier, d'ores et déjà relégué. Enfin, Reims, qui pense déjà à la finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, espère se sauver à Lille.