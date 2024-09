EN DIRECT - Paralympiques 2024 : le judoka Jason Grandry en bronze chez les +90kg

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 touchent bientôt à leurs fins, mais les para-athlètes français n'ont pas terminé leur moisson de médailles. Le para-cyclisme a encore permis à la France de remporter deux médailles, en argent et bronze grâce à Thomas Peyroton-Dartet et Alexandre Léauté dans la course en ligne C1-C3. Plusieurs chances de médailles aujourd'hui pour la délégation française, notamment en cecifoot avec l'équipe de France qui affrontera l'Argentine, en para-tennis de table et en para-judo.

Les informations à retenir : Thomas Peyroton-Dartet et Alexandre Léauté remportent l'argent et le bronze lors de la course en ligne C1-C3

Lucas Didier en finale de para-tennis de table

Remy Boullé médaillé de bronze du 200m kayak KL1, première médaille pour le para-canoë tricolore

Hélios Latchoumanaya en finale chez les -90kg en catégorie J2 en para-judo

Le judoka Jason Grandry en bronze chez les +90kg

Le para-judoka Jason Grandry s'est imposé par ippon contre le Turc Onur Tastan, en catégorie J1.

Le judoka Cyril Jonard en bronze chez les -90kg

Le para-judoka français Cyril Jonard est allé chercher la médaille de bronze samedi, 16 ans après sa dernière distinction paralympique à Pékin, en argent, et au terme d'une journée marathon. Le doyen de la délégation français en judo à Paris, 48 ans, a fait parler toute son expérience pour battre l'Ouzbek Turgun Abdiev, qui n'avait que six ans au moment du titre du Français à Athènes, par immobilisation. Cyril Jonard combat dans la catégorie des -90 kg en J1, où les athlètes sont aveugles. Les arbitres doivent les accompagner pour les replacer dans le tatami, et la prise du judoki se fait avant les engagements.

Avant même la compétition, il revient même d'encore plus loin, après avoir souffert de trois hernies discales qui l'ont fait rater Londres puis à s'aligner à court de forme à Rio. Il n'avait pas été retenu pour les Jeux de Tokyo. Mais le judoka s'est relancé notamment avec la création de la catégorie J1 après les Jeux de Tokyo. Jusque là, tous les para-judoka combattaient ensemble, quel que soit le degrés de leur cécité.

Le relais français de handbike sacré champion paralympique

L'équipe de France de relais de handbike H1-5 s'est imposée samedi à Clichy-sous-Bois, permettant au para-cycliste Mathieu Bosredon de décrocher une troisième médaille d'or lors de ces Jeux paralympiques. Déjà vainqueur du contre-la-montre et de la course individuelle dans la catégorie H3 de cette discipline où les athlètes actionnent le pédalier à l'aide de leurs bras, Bosredon est assuré d'être le parasportif français le plus titré lors de ces Jeux.

Médaille de bronze pour Remy Boullé en canoë

Le Français Remy Boullé a obtenu la médaille de bronze du 200 m Kayak KL1 samedi, la première du para-canoë tricolore à Paris. Déjà en bronze en 2021 à Tokyo, Remy Boullé, 36 ans, s'offre une nouvelle médaille (en franchissant la ligne en 47 sec 01), en terminant derrière le Hongrois Peter Kiss (en or) et le Brésilien Luis Carlos Cardoso.

La catégorie KL1 est réservée aux pagayeurs dont le fonctionnement du tronc et des jambes est limité.

Les cyclistes Peyroton-Dartet et Léauté 2e et 3e de la course en ligne C1-C3

Les para-cyclistes français Thomas Peyroton-Dartet et Alexandre Léauté ont décroché respectivement l'argent et le bronze lors de la course en ligne C1-C3 des Jeux paralympiques à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) samedi. Les deux Français se sont isolés en tête avec le Britannique Finlay Graham et ont tenté de s'en débarrasser dans les dernières encablures des 71 km de course.

Mais le double champion du monde en titre de la discipline s'est imposé au sprint devant Peyroton-Dartet, alors qu'Alexandre Léauté avait été distancé quelques hectomètres plus tôt, devant se contenter de la troisième place. Cette course réunit les coureurs ayant des troubles de la coordination et du mouvement d'un niveau faible à un niveau élevé, et à divers degrés l'absence de membres.