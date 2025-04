Marathon de Londres : Assefa dans l'histoire, Sawe devant les meilleurs

L'Ethiopienne Tigst Assefa a remporté le marathon de Londres avec un temps de 2 heures, 15 minutes et 50 secondes, établissant un nouveau record du monde sur une course exclusivement féminine. Chez les hommes, c'est le Kényan qui s'est illustré, quatre mois après s'être adjugé celui de Valence.

Le prestigieux marathon de Londres a accouché d'un record du monde dans une course exclusivement féminine pour l'Éthiopienne Tigst Assefa, sacrée dimanche à l'issue de 42,195 km parfaitement maîtrisés, et vu le prometteur Sabastian Sawe rafler la mise devant les habituels favoris.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Nouveau record mondial chez les dames

Assefa a laissé filer le titre pour sept secondes l'an dernier à Londres, et pour trois secondes aux Jeux de Paris, mais elle s'est imposée cette fois sans contestation possible, avec une revanche et un record à la clé. Côté chrono, l'athlète de 28 ans a établi un nouveau record mondial pour une course exclusivement féminine avec un temps de 2 heures, 15 minutes et 50 secondes, abaissant la précédente marque d'une demie-minute environ.

À lire aussi Marathon de Paris : deux sacres aux scénarios différents pour Biwott et Hirpa

Elle dépossède ainsi la Kényane Peres Jepchirchir, sacrée à Londres en 2024 avec un temps alors record, et contrainte au forfait cette année. Assefa prend aussi sa revanche sur Sifan Hassan, celle qui l'a coiffée au poteau aux derniers JO, et qui a terminé sur la dernière marche du podium, dimanche, reléguée à trois minutes et dix secondes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sous le soleil de Londres, Assefa a pris les choses en main avec une entame agressive: un tempo très élevé que seule Joyciline Jepkosgei est parvenue à suivre sur la longueur. Hassan a tenu bon pendant les cinquante premières minutes, avant de décrocher progressivement: 10 secondes de retard à mi-parcours, plus d'une minute après 30km, plus de deux minutes après 35km, et plus de trois au moment de franchir la ligne, près de Buckingham Palace.

Assefa a placé une accélération fatale à Jepkosgei dans les derniers kilomètres, dans un tunnel, pour capter seule toute la lumière. "L'année dernière, j'ai eu quelques soucis avec le froid", et à une cuisse également, là "je suis très satisfaite de la façon dont la course s'est déroulée", a-t-elle réagi au micro de la BBC. Jepkosgei, deuxième, est arrivée près de trois minutes après elle, et Hassan a suivi quelques secondes après.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le deuxième coup d'éclat de Sabastian Sawe

Chez les hommes, Sabastian Sawe a crevé l'écran malgré un manque d'expérience sur la distance et un plateau très relevé, où figuraient le champion sortant Alexander Mutiso Munyao, le champion olympique Tamirat Tola et le légendaire Eliud Kipchoge, sixième à 40 ans. Le Kényan de 29 ans a franchi la ligne d'arrivée après 2 heures, 2 minutes et 27 secondes d'effort, avec plus d'une minute d'avance sur l'Ougandais Jacob Kiplimo, autre phénomène venu du semi-marathon.

Sawe avait déjà impressionné en décembre à Valence en devenant, pour son tout premier marathon, le meilleur performeur mondial de l'année 2024 et le cinquième meilleur performeur de l'histoire (2h02:05). Après une heure et trente minutes de course, dimanche, il a placé une accélération à un point de ravitaillement et obtenu une avance suffisante pour maintenir ses partenaires d'échappée à distance.

La suite après cette publicité

"C'est ma première sur un marathon majeur, à Londres. J'étais bien préparé pour cette course, c'est la raison pour laquelle c'est devenu facile pour moi de courir", a-t-il commenté auprès de la BBC. Munyao a complété le podium masculin après être arrivé une minute et cinquante trois secondes après Sawe.

Dans la course en fauteuil, le champion paralympique suisse Marcel Hug est resté le maître de sa discipline. Il a remporté son septième titre à Londres, le cinquième consécutif. Sa compatriote Catherine Debrunner s'est elle imposée pour la troisième fois dans la capitale britannique, à un rythme tellement élevé (1h34:18) qu'elle a terminé parmi le top-10 des messieurs.