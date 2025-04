Ligue des champions : face au PSG, Arsenal joue l'un des «plus grands matches» de son histoire, selon son entraîneur

Quelques heures avant de défier le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, s'est dit impatient de jouer ce qui pourrait être "l'un des plus grands matches" de l'histoire du club londonien.

L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta a assuré lundi que la demi-finale aller de Ligue des champions mardi contre le PSG sera "l'un des plus grands matches de l'histoire" disputé à l'Emirates Stadium.

Vainqueurs des Parisiens en début de saison

Les Gunners, jamais sacrés en Ligue des champions, n'ont disputé qu'une seule finale dans la compétition, en 2006 face au FC Barcelone (défaite 2-1). "C'est un rêve qui se réalise, une occasion en or, tout le monde qui est fan de foot souhaiterait disputer une telle rencontre", a assuré l'attaquant Gabriel Martinelli.

"On ressent la pression car il y a beaucoup de membres du club qui travaillent depuis longtemps ici et qui n'ont jamais vécu une finale", a commenté Arteta, tout en disant être focalisé sur "le présent". Il conserve dans un coin de sa tête la victoire 2-0 acquise en début de saison contre le PSG, à Londres, durant la phase de ligue. "C'était très important pour nous parce qu'ils étaient déjà l'une des meilleurs équipes d'Europe et ça nous a confirmé qu'on était capables d'être à ce niveau", a estimé le technicien.

Depuis cette rencontre, les Gunners ont éliminé le Real Madrid en quarts de finale : "Aller au Bernabeu est le plus gros test que l'on peut avoir, notamment au vu de l'histoire du club, et on y est arrivé. Cela nous donne beaucoup de confiance", a-t-il affirmé.