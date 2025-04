Liège-Bastogne-Liège : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la dernière des classiques de la saison ?

Une semaine après la Flèche Wallonne, qui a vu le Slovène Tadej Pogacar s'imposer, les meilleurs cyclistes s'affrontent sur la mythique épreuve de Liège-Bastogne-Liège pour clore la saison des classiques. À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la course ? Europe 1 fait le point.

Qui gagnera un troisième Liège-Bastogne-Liège ? Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, tous deux doubles vainqueurs de la Doyenne, se retrouvent dimanche pour clore la saison des classiques lors d'une bataille des Ardennes d'autant plus attendue qu'elle n'a encore jamais eu lieu. Jusque-là, en matière de duels, la Doyenne est d'abord pour les deux champions une histoire de rendez-vous manqués. En 2021, lors de la première victoire de Pogacar dans le plus ancien des cinq Monuments, Evenepoel pansait encore les plaies de sa lourde chute au Tour de Lombardie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un mano a mano très attendu

En 2022, pour le premier succès du Belge, le Slovène était aux obsèques de sa belle-mère. L'année suivante, on pensait enfin avoir droit au combat des chefs avant que Pogacar ne chute dès le kilomètre 85 et abandonne avec une fracture au poignet, laissant filer Evenepoel vers son deuxième succès. Et l'an dernier, c'est à nouveau le Belge qui était absent, convalescent après son crash au Tour du Pays basque, laissant Pogacar s'imposer facilement.

Dimanche, les téléspectateurs pourraient donc voir pour la première fois un mano a mano entre le champion du monde et le double champion olympique dans les raidards de la Redoute et/ou de la Roche-aux-Faucons, les deux juges de paix traditionnels placés cette année à 34 et 13 km de l'arrivée à Liège. Pour vivre tout cela, les fans de cyclisme pourront se rendre sur Eurosport 2 à partir de 12h30, ou sur France 3 dès 13h35.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Liège-Bastogne-Liège, dimanche 27 avril 2025 Départ : 10h10 Diffuseurs : Eurosport 2 (à partir de 12h30) et France 3 (à partir de 13h35)

L'erreur d'Evenepoel

La Doyenne sera le cadre de leur troisième confrontation en une semaine. Dimanche dernier à l'Amstel Gold Race, Pogacar a devancé le Flamand dans un sprint à trois remporté par le surprenant vainqueur danois Mattias Skjelmose qui sera encore un outsider dimanche s'il est remis de sa chute à la Flèche Wallonne. Mais c'est bien Evenepoel qui avait alors laissé la meilleure impression en ramenant presque à lui seul Skjelmose sur Pogacar qui - fait rarissime - a échoué à transformer son raid solitaire en victoire.

Dans le mur de Huy mercredi, le Slovène a en revanche mis tout le monde d'accord pour gagner sa deuxième Flèche. "Une réponse de champion de la part du meilleur coureur du monde", selon son manager Mauro Giannetti. Evenepoel, lui, regrettait surtout d'avoir pris froid après avoir enlevé trop tôt sa veste de pluie, "une petite erreur" qu'il a "payé cash dans la montée finale", terminée à la neuvième place.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dimanche, le leader de Soudal Quick-Step retrouvera un terrain de jeu mieux adapté à ses qualités sur un parcours plus éprouvant, plus long et plus usant sur 252 km et 4.405 m de dénivelé. Mais Pogacar sera aussi dans l'un de ses bacs à sable préférés. Et si les signes de fatigue s'incrustent de plus en plus sur son visage, qui ressemble à celui qu'on affiche à la fin d'un grand Tour, il assure avoir encore les réserves nécessaires pour "un dernier show" avant une grosse pause.

À lire aussi 24 Heures du Mans : Roger Federer donnera le départ de la course

Pogacar comme Merckx ?

"Trois jours devraient être suffisants pour récupérer des efforts de la Flèche. Je cours toutes les grandes classiques mais pas les semi-classiques comme le Grand Prix E3 par exemple. Je suis prêt pour une dernière course avant un 'reset'", assure le leader d'UAE qui ne devrait ensuite plus courir avant le Critérium du Dauphiné en juin.

La suite après cette publicité

Comme à chaque sortie désormais du phénomène slovène, il y aura aussi des enjeux historiques et comme souvent c'est Eddy Merckx, le plus grand de tous les temps, qu'on convoque. Le cannibale belge reste à ce jour le seul coureur à avoir gagné la même année le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège et Pogacar peut le rejoindre dimanche pour clore une saison des classiques tonitruante.

Pour arbitrer le duel annoncé, Mattias Skjelmose et Tom Pidcock, dauphin d'Evenepoel en 2023 et troisième de la Flèche mercredi, avancent des arguments, alors que les Français jouent une nouvelle fois groupé avec une demi-douzaine de candidats au podium. Parmi eux, Romain Bardet, deuxième l'an dernier et qui bataillait vendredi encore sur le Tour des Alpes, Kévin Vauquelin, deuxième de la Flèche Wallonne, et Romain Grégoire qui s'était imposé sur la Doyenne chez les espoirs il y a trois ans.