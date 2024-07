Orages : trafic interrompu sur la ligne LGV Sud-Est, qui relie Paris à Lyon, Marseille et Montpellier

Le trafic est interrompu ce mercredi matin sur la ligne à grande vitesse du Sud-Est, qui relie Paris à Lyon, Marseille et Montpellier, à la suite d'un défaut d'alimentation dans l'Yonne lié aux orages, a indiqué la SNCF. L'interruption était prévue jusqu'à 10 heures pour le moment, a fait savoir une porte-parole de la SNCF à l'AFP.

Le trafic est interrompu depuis 7h40 ce mercredi en raison d'un défaut d'alimentation à Vergigny (Yonne) - où un acte de malveillance avait été déjoué vendredi - dû aux "conditions climatiques", précise la SNCF sur son site internet. Il faut prévoir "un retard de 1 heure 50" pour les TGV Inoui et Ouigo circulant sur la LGV, précise la compagnie.

Pas d'itinéraire bis possible

"L'emprunt d'un itinéraire alternatif n'est pas possible" en raison de la présence d'arbres sur les voies due aux orages qui sévissent dans l'Yonne. "Nos équipes sont mobilisées pour permettre un retour à la normale", assure la SNCF. Le département de l'Yonne est balayé depuis 7 heures ce mercredi matin par de violents orages, précise l'agence départementale Météo89. On a relevé 98 km/h à Auxerre et 99 km/h à Tonnerre. Des dégâts dus au vent sont signalés, notamment des arbres sur les chaussées.

La circulation est localement difficile, y compris sur la Nationale 77 entre Auxerre et Troyes, où des arbres se trouvent en travers des voies.