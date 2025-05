Fréquentation, maillage... Et si les transports parisiens n'étaient pas si mauvais que ça

L'étude "Better Connected Transport", menée par le constructeur Hitachi Rail, révèle que les transports français, notamment en Île-de-France, affichent un niveau de performance tout à fait satisfaisant. Plusieurs axes d'amélioration sont néanmoins cités par les usagers.

Bien souvent la cible de critiques acerbes, les transports français, et notamment franciliens, affichent pourtant de solides atouts. C'est ce que révèle ce mercredi une étude internationale menée par Hitachi Rail. Dans sa troisième édition de son "Better Connected Transport" ("Des transports mieux connectés", en français), le constructeur de trains et d'équipements ferroviaires a interrogé plus de 11.000 voyageurs, partout dans le monde, et s'est penché sur leurs habitudes en matière de mobilité et leur ressenti quant aux performances de leur réseau domestique.

Premier enseignement : la politique consistant à supprimer les trajets en avion lorsqu'une alternative de moins de 2h30 existe en train est plutôt bien perçue en France, pays pionnier en la matière. L'étude révèle que six Français sur 10 approuvent cette mesure et que 56% d'entre eux aimeraient même aller encore plus loin et favoriser ainsi les déplacements en train. La France dispose par ailleurs du deuxième plus vaste réseau ferroviaire d'Europe, derrière l'Allemagne et devant l'Italie.

Des transports massivement utilisés

Mais c'est surtout au niveau des transports urbains que la France - et en l'occurrence Paris - affiche des résultats qui surprennent agréablement. La capitale tricolore est ainsi la ville où les transports en commun sont les plus largement utilisés pour se déplacer au quotidien avec 66% des sondés qui déclarent les emprunter. Paris domine ainsi largement ce classement où figurent également Londres, Dubaï, Toronto, Berlin, Washington DC et Copenhague. La Ville lumière, ainsi que la capitale américaine, sont d'ailleurs les seules villes de ce panel où l'utilisation des transports en commun a augmenté depuis 2023.

À Paris, c'est le métro qui est de loin le plus plébiscité pour les déplacements domicile-travail. Il est emprunté par 53% des habitants interrogés, plus que dans n'importe quelle autre ville. Les transports en commun, de façon générale, sont utilisés par 65% des Parisiens. Seule Londres fait mieux avec un score de 69%.

Plusieurs points à améliorer

Dans la capitale française, les usagers semblent ne pas s'y tromper puisque Paris obtient la meilleure note - parmi les sept villes étudiées - à l'indice d'"adéquation de l'offre de transport". En clair, le maillage de la capitale par les transports publics est parmi les plus denses de la planète. Et va encore s'enrichir en dehors des limites de Paris avec l'émergence du Grand Paris Express. Les Parisiens sont d'ailleurs les moins enclins à préférer la voiture aux transports en commun pour se déplacer dans la capitale.

Néanmoins, tout n'est évidemment pas parfait. L'étude pointe notamment une sous-utilisation du réseau de bus dans la capitale avec moins de deux Parisiens sur 10 qui déclarent l'utiliser quotidiennement. Conséquence directe, un usager sur deux cite la "saturation" des transports publics comme étant le point principal à améliorer dans les transports parisiens. Les trains de banlieue sont également davantage boudés à Paris que dans les autres villes mentionnées dans l'étude. Seuls 15% des Franciliens y ont recours, contre 35% à Londres et 34% à Copenhague. Les Parisiens estiment également que leurs transports pourraient être plus propres, moins bruyants et moins coûteux.