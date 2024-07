JO Paris 2024 : des internautes investissent le pont des Arts pour reproduire la chorégraphie d'Aya Nakamura

C'est une scène qui a marqué les spectateurs de la cérémonie d'ouverture : Aya Nakamura et la Garde républicaine à l'unisson pour marier les tubes de la chanteuse française la plus écoutée au monde avec les paroles de Formidable de Charles Aznavour. Déjà iconique, la scène attire les passants qui ont rebaptisé le pont des Arts, "le pont d'Aya Nakamura".

Viralité sur Tiktok

Désormais, le fameux pont des amoureux se transforme plusieurs fois par jour en studio de danse où des jeunes décident de reproduire le tableau réalisé par Aya Nakamura pendant les JO. Sur Tiktok, une cinquantaine d'internautes se filment en dansant sur le pont des Arts. Pour correspondre le plus possible à la star, une tiktokeuse s'est même parée d'une couverture de survie pour rappeler l'incroyable robe en plumes dorées que portait Aya Nakamura. Le passage le plus repris sur les réseaux sociaux est l'extrait où la chanteuse interprète Charles Aznavour.

Le délégué interministériel à la jeunesse s'est lui aussi prêté au jeu. Mathieu Maucort parcourt le pont des Arts entouré de trois jeunes. Sa vidéo comptabilise à elle seule près de quatre millions de vues sur Tiktok.