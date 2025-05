SONDAGE - Rodéos sauvages : pour 81% des Français, il faut autoriser les policiers à effectuer des courses-poursuites pour arrêter les auteurs

Selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du dimanche", 81% des Français estiment qu'il faut autoriser les policiers à effectuer des courses-poursuites contre les auteurs de rodéos sauvages. Une part plus importante qu'il y a trois ans, où 76% des sondés y étaient favorables.

Un élu de Gironde, qui demandait à des motards d'arrêter leur rodéo urbain dans sa commune, a été violemment agressé. Quatre personnes dont deux mineurs ont été placés en garde à vue, et ces gardes à vue ont été levées sans poursuite. Dans ce contexte, 81% des Français affirment qu'il faut autoriser les policiers à effectuer des courses-poursuites contre les auteurs de rodéos sauvages, bien que cela soit dangereux, selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche*. 18% d'entre eux sont contre cette idée, et 1% ne se prononce pas.

La part de sondés répondant "Oui" à cette question a augmenté depuis un baromètre similaire de l'institut CSA réalisé en avril 2022. Ils étaient alors 76% à demander une telle autorisation, 23% à s'y opposer, et 1% à ne pas se prononcer.

Les 18-24 ans très majoritairement favorables

Les points de comparaison selon le sexe, l'âge et la profession des sondés, vont tous dans le même sens, avec des parts plus ou moins équivalentes. Ainsi, 83% des hommes et 79% des femmes y sont favorables. Du côté de l'âge des participants, les 25-34 ans apparaissent moins enclins (72%), à l'inverse des 18-24 ans (89%). Les 50 ans et plus sont eux 82% à répondre "Oui".

Aussi, le statut socioprofessionnel des sondés ne donne pas de grandes différences dans les résultats, puisque 81% des CSP+, 80% des CSP- et 82% des inactifs pensent qu'il faut autoriser les forces de l'ordre à poursuivre les auteurs de rodéos urbains, même si cela implique une course-poursuite.

À gauche, des parts plus éclatées

Le dernier point de comparaison du sondage CSA concerne la proximité politique des sondés. Là encore, le "Oui" est majoritaire chez tous les partis politiques, à des niveaux plus ou moins élevés. Les électeurs d'extrême droite et du Rassemblement national sont les plus favorables (94%), devant ceux du camp présidentiel (88%) et des Républicains (87%).

À gauche également, les participants de ce baromètre sont globalement favorables à cette proposition, mais dans une bien moindre mesure, à 68% pour, et 32% contre. Dans le détail, 70% des sympathisants du Parti socialiste, 59% des proches de La France insoumises et 57% des électeurs écologistes approuvent cette idée.

*Échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.