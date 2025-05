«J'espère de belles choses» : à Lourdes, les fidèles attendent un engagement dévoué pour la paix dans le monde

À peine arrivée à la tête du Vatican que les faits et gestes du nouveau souverain pontife, le pape Léon XIV, seront regardés de près. À Lourdes, de nombreux fidèles espèrent surtout que le nouveau Saint-Père se consacre à la paix dans le monde.



La messe est attendue de nombreux fidèles. Le nouveau pape Léon XIV présidera sa première messe dominicale ce dimanche. Un rendez-vous qui sera suivi de près par les croyants, qui scruteront chacun de ses mots. Au cœur du sanctuaire de Lourdes, la nomination du nouveau pape a engendé beaucoup d'espoir.

Soutenir la paix dans le monde

Fabien par exemple aimerait que Léon XIV joue un rôle entre Kiev et Moscou. "Le Saint-Père n'est pas une boule magique, il ne faut pas rêver non plus. Mais j'espère de belles choses et que la grâce du Seigneur va agir effectivement à travers le pape", sur le sujet de la guerre en Ukraine, insiste-t-il au micro d'Europe 1.

Près de la grotte, Danna est originaire du Texas, elle espère que le Saint-Père pourra apporter une paix globale au monde entier. "Je pense qu'il résoudra la guerre. La plupart des gens dans le monde aspirent à la paix, et c'est ce que nous devrions tous essayer de faire ensemble, de former une seule nation, un seul peuple, et tous pour Dieu", estime l'Américaine.

Un nouveau pontificat dans le prolongement de celui du pape François ?

Le mystère subsiste quant au premier déplacement officiel de Lyon XIV. Massimiliano aimerait que le pape commence avec un voyage à Gaza. "Ce serait vraiment un miracle, nous le devons pour l'humanité car c'est de là-bas que nous devons envoyer le plus grand signal qui puisse être donné contre la guerre", confie-t-il.

Une majorité de fidèles espère désormais un prolongement entre le Pontificat de Léon XIV et celui de François.