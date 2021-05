EN DIRECT - Coronavirus : la pression hospitalière continue de baisser en France

En France, à peine plus de 17.000 malades sont hospitalisés pour Covid-19 selon les derniers chiffres de Santé publique France, publiés vendredi soir. Une amélioration de la situation qui a amené Jean-Michel Blanquer à annoncer sur Europe 1 la fin des demi-jauges pour les élèves de quatrième et troisième dans tous les collèges encore concernés. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a de son côté annoncé la présentation prochaine d'un plan détaillant l'organisation de la vaccination pour l'été, notamment sur les lieux de vacances.

Alors que le régulateur européen a approuvé le vaccin Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans, le directeur Europe de l'organisation mondiale de la santé a pour sa part prévenu, vendredi, que la pandémie de Covid-19 ne pourra se terminer qu'après la vaccination d'au moins 70% de la population mondiale.

Les principales infos à retenir La pression hospitalière continue de baisser en France

La croissance a finalement été négative au premier trimestre en France

Jean-Michel Blanquer annonce la fin des demi-jauges dans les collèges

L'Agence européenne des médicaments approuve le vaccin Pfizer pour les 12-15 ans

L'épidémie continue de reculer en France

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est passé vendredi à 17.200, avec 3.104 personnes en soins critiques, selon les données de Santé publique France. Des chiffres en baisse par rapport à la veille. Le nombre de patients hospitalisés avait dépassé les 31.000 au plus fort de la troisième vague, mi-avril, était repassé samedi sous les 20.000 pour la première fois depuis le 27 octobre.

La vaccination se poursuit par ailleurs : 24.992.823 personnes ont reçu une dose (soit 37,3% de la population totale et 47,6% de la population majeure) et 10.578.349 deux doses (15,8% de la population totale et 20,1% de la population majeure), selon le ministère de la Santé.

Le Covid a fortement perturbé l'économie au premier trimestre

L'économie française n'est finalement pas repartie de l'avant au premier trimestre, mais le gouvernement comme les économistes restent optimistes pour la reprise de l'activité dans les prochains mois, grâce à l'avancée de la vaccination.

Le produit intérieur brut (PIB) s'est légèrement contracté de 0,1% au premier trimestre, selon une nouvelle estimation vendredi de l'Insee, qui a fortement revu à la baisse sa précédente évaluation d'une croissance de 0,4%. En cause, une reprise de l'activité et de l'investissement dans le secteur de la construction bien moins forte que ce qu'avait évalué l'Insee.

Un plan de vaccination pour l'été "dans les prochains jours"

Le ministère de la Santé va présenter "dans les prochains jours" un plan détaillant l'organisation de la vaccination pour l'été, en particulier sur les lieux de vacances, a indiqué vendredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il a confirmé sur Franceinfo que le gouvernement allait "renforcer la dotation en vaccins des centres qui se trouvent sur des lieux très fortement touristiques pour que des Français qui n'auraient pas encore été vaccinés et qui se rendent en vacances puissent se faire vacciner s'ils le souhaitent".

Gabriel Attal a toutefois laissé entendre que la possibilité de se faire vacciner sur son lieu de vacances pourrait être limitée. Plus de précisions dans cet article.

Le vaccin Pfizer approuvé par le régulateur européen pour les 12-15 ans

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé vendredi l'utilisation du vaccin anti-Covid Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans. Le produit devient donc le premier vaccin à être autorisé pour les adolescents au sein des 27 pays de l'Union européenne.

"Comme prévu, le comité des médicaments à usage humain de l'EMA a approuvé aujourd'hui l'utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech pour les adolescents de 12 à 15 ans", a déclaré Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale de l'EMA, lors d'une conférence de presse.

Inquiétude autour de traitements contre la sclérose en plaques

Certains traitements contre la sclérose en plaques, les anti-CD20, semblent annuler la protection des vaccins contre le Covid-19 et augmentent le risque de faire une forme grave, s'alarment des spécialistes de la sclérose en plaques avant la journée mondiale de cette maladie, dimanche.

"Les patients traités avec cette classe de traitements sont à la fois plus exposés aux formes graves de Covid et risquent de moins bien répondre à la vaccination", explique à l'AFP le neurologue Jean Pelletier, de la Fondation Arsep (Aide à la recherche sur la sclérose en plaques).

Les deux médicaments concernés sont le rituximab et l'ocrelizumab. Administrés "sous la forme de perfusions tous les six mois", ils sont "extrêmement efficaces dans le traitement de fond de la sclérose en plaques", selon le Pr Pelletier. Mais du point de vue du Covid, c'est en revanche la double peine.

Fin des demi-jauges pour les collégiens

"Du fait de l’amélioration de la situation sanitaire, à partir de la semaine prochaine, progressivement, les quatrièmes et troisièmes de ces départements pourront revenir en classe entière", a annoncé le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer sur Europe 1. "Ça peut être progressif. Il faut laisser le temps aux principaux de collèges, à toutes les équipes, de s’organiser. Je le fais savoir évidemment aux chefs d’établissement ce matin même puisque c’est une décision que nous avons pu prendre hier (jeudi) soir. "

70% de la population mondiale vaccinée pour mettre fin à la pandémie

La pandémie de Covid-19 ne sera terminée qu'après la vaccination d'au moins 70% de la population mondiale, a prévenu vendredi le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé, Hans Kluge, qui s'inquiète de la plus forte contagiosité observée pour les nouveaux variants du virus, dont le variant indien.

"Ne croyez pas que la pandémie est finie" : l'épidémie ne sera terminée qu'après la vaccination d'au moins 70% de la population mondiale, a-t-il déclaré, appelant à accélérer la vaccination et à rester vigilant alors que le continent déconfine.

Dans les 53 territoires que compte la région Europe selon les critères de l'OMS, seulement 26% de la population a reçu une première dose de vaccin. Dans l'UE, 36,6% ont reçu au moins une dose de vaccin, selon un comptage réalisé par l'AFP, et 16,9% sont entièrement vaccinés.

Le Japon prolonge l'état d'urgence, deux mois avant les JO

Vendredi, le gouvernement japonais a une nouvelle fois prolongé l'état d'urgence en vigueur face au Covid-19, jusqu'au 20 juin, soit quasiment un mois avant l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). "Le nombre de nouveaux cas a décliné depuis la mi-mai, mais la situation continue d'être incertaine", a justifié le Premier ministre, Yoshihide Suga.

L'état d'urgence, qui avait déjà été prolongé de trois semaines courant mai, concerne actuellement 10 des 47 départements japonais, dont ceux de Tokyo et de sa grande banlieue, Osaka ou encore Kyoto (ouest).

Le gouvernement japonais est critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire, la lenteur de son programme de vaccination et son insistance à maintenir les Jeux olympiques, qui impliquent l'arrivée de dizaines de milliers de sportifs, représentants officiels et journalistes du monde entier.

Mercredi, le journal japonais Asahi, partenaire officiel des JO et deuxième quotidien national en termes de diffusion, a appelé à l'annulation de l'événement, qu'il a qualifié de "menace pour la santé".

Plus de 3,5 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 3,51 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. Après les États-Unis (593.930), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (459.045), l'Inde (318.895), le Mexique (222.657) et le Royaume-Uni (127.758).