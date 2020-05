Coronavirus : non, la sclérose en plaques n'est pas un facteur de risque

Le fait d'être atteint d'une sclérose en plaques ne semble pas être un facteur aggravant du coronavirus, selon les premières conclusions de plusieurs organismes spécialisés dans cette maladie auto-immune à laquelle une journée mondiale est consacrée samedi.

"Ce qui est rassurant, c'est que rien ne laisse penser pour l'instant que la sclérose en plaques puisse être responsable de formes plus graves du Covid-19", explique à l'AFP le neurologue Jean Pelletier, de la Fondation Arsep (Aide à la recherche sur la sclérose en plaques).

Les données de 360 patients étudiées

Outre la maladie elle-même, le fait de prendre un traitement immunosuppresseur contre la sclérose en plaques (SEP) ne semble pas non plus associé au risque de formes graves de Covid-19, ajoute-t-il. Ces premières conclusions viennent d'une étude menée notamment par la Fondation Arsep, la Société francophone de la sclérose en plaques (SF-SEP) et l'Observatoire français de cette maladie (Ofsep).

Elle porte sur une "base de données d'environ 360 patients atteints de SEP qui ont contracté le Covid-19", selon le Pr Pelletier. "Le but était de répondre à trois questions : les malades (de la SEP) sont-ils plus susceptibles de contracter le virus, de faire des formes graves, notamment respiratoires, et les traitements sont-ils associés à un risque de développer des formes plus graves" du Covid-19, poursuit-il.

100.000 malades en France

"Sur ces 3 questions qui nous préoccupaient et préoccupaient les patients, la réponse est plutôt non", ajoute le Pr Pelletier, même si des enquêtes plus larges sont nécessaires pour tirer des conclusions définitives.

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune du système nerveux central (cerveau et moelle épinière). Elle provoque un dérèglement du système immunitaire, qui s'attaque à la myéline, la gaine protectrice des fibres nerveuses. On estime à plus de 2 millions le nombre de malades dans le monde (100.000 en France, 400.000 en Europe).