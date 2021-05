Réouverture des terrasses : comment se faire plaisir tout en mangeant équilibré

Les Français savourent, mercredi une grande étape d'un déconfinement très attendu après plus de six mois de vie au ralenti. Ils pourront à nouveau aller au cinéma, au musée et se réunir en terrasses pour boire un café, un verre ou partager un repas. Mercredi matin sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed dispense quelques conseils pour aborder ce "jour de fête" en se faisant plaisir, mais sans excès.

"Cette réouverture doit être synonyme de fête et donc de plaisir. Mais voici quelques conseils pour garder dans le même temps un bon équilibre nutritionnel. Tout commence par le petit déjeuner. L'idéal est d'éviter les sucres rapides contenus par exemple dans les viennoiseries, qui apportent beaucoup de sucre et des calories pour pas grand chose. Privilégiez par exemple des tartines au pain complet avec, pourquoi pas, un avocat riche en bon gras, ou bien des œufs au plat, brouillés, à la coque ou sous forme d'omelette. Car l'oeuf est riche en protéines et en acides aminés, essentiels pour l'organisme. Il procure aussi une bonne sensation de satiété. Sachez malgré tout que ce repas n'est pas obligatoire, sauf pour les enfants qui ont besoin de carburant pour bien faire fonctionner leurs méninges.

"Entrée, plat, dessert... Inutile de choisir !"

A midi, on voit les choses en grand. Entrée, plat, dessert, inutile de choisir ! Vous pourrez toujours vous rattraper le soir en évitant, par exemple, de consommer des féculents au dîner. N'oubliez pas que la réussite d'un repas tient évidemment à la qualité de ce que vous avez dans l'assiette, mais aussi à la convivialité du moment que vous partagez avec vos amis et vos proches. Les Français seraient d'ailleurs les champions du monde du temps passé à table. C'est une bonne chose, car je vous rappelle que le signal de satiété - c'est-à-dire le message de votre cerveau pour vous dire d'arrêter de manger -, arrive vingt minutes après le début du repas. En discutant avec vos proches, vous mangerez un peu moins que seul derrière votre écran.

Du côté de l'hydratation, libre à vous de choisir entre eau gazeuse et eau plate. L'eau du robinet peut faire l'affaire, mais une eau gazeuse peut vous aider à mieux digérer ce repas de fête grâce aux bulles, et plus particulièrement au dioxyde de carbone, qui assure une meilleure digestion. En revanche, si vous souffrez d'aérophagie ou de ballonnements, ces eaux gazeuses risqueraient d'empirer la situation. Un mot enfin de prévention : même si la joie et l'euphorie de se retrouver sont grandes, soyez vigilants sur votre consommation d'alcool, car tout excès pourrait gâcher la fête."