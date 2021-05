Où en est le variant indien en France ?

A partir du 31 mai, la France va imposer un "isolement obligatoire" aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni, où la souche indienne du coronavirus devient majoritaire. Les ressortissants étrangers non-résidents devront désormais justifier d’un "motif impérieux" de déplacement, et toute personne présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, et non 72 heures. Il n’y aura certes pas de vérification par les autorités de l’isolement à l’adresse indiquée. Mais cela montre tout de même que la France se méfie de ce variant indien. Même si, pour le moment, la situation reste maîtrisée sur notre territoire.

Avec une centaine de cas, il n’y a en effet pas de diffusion massive en France de ce variant indien. Il s’agit de cas importés. En clair, ce sont des voyageurs qui revenaient d’Inde avec le virus. Et il n’y a pas non plus de cluster de trop grande taille. Alors certes ce variant est plus contagieux, probablement jusqu’à 50% plus transmissible que le variant britannique. En revanche, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il est plus dangereux.

"Les vaccins ont encore une très forte efficacité contre le variant indien"

"Plus important encore, les vaccins resteraient efficaces contre cette souche. Il y a eu des articles qui ont été publiés récemment qui montrent que les vaccins ont encore une très forte efficacité contre le variant indien", assure Yannick Simonin, virologue à l’Inserm. "C'est vraiment là-dessus qu'on a beaucoup d'espoir, c’est sur la vaccination. Ce qui est important de savoir, c’est que quand on parle de vaccination, c’est deux doses."

Selon une récente étude anglaise, le vaccin Pfizer est efficace à 93% contre le variant britannique. Contre le variant indien, la protection chute un peu mais reste très élevée, aux alentours de 88%.