EN DIRECT - Coronavirus : vingt touristes français testés positifs au Costa Rica

EN DIRECT

C'est un nouveau cap symbolique. La France a franchi la barre des 80.000 morts liés au Covid-19, selon les dernières données publiées par le gouvernement. Les élections régionales, prévues en mars, sont officiellement décalées au mois de juin, et l'état d'urgence sanitaire a été prolongé par le Parlement. En Europe, le Royaume-Uni a annoncé un nouveau tour de vis à ses frontières tandis que l'Allemagne maintient des restrictions très fermes. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : Le Covid-19 a fait plus de 80.000 morts en France

Les élections régionales sont officiellement reportées au mois de juin

Ursula von der Leyen doit s'exprimer devant le parlement européen, mercredi

Plus de 80.000 morts en France

Le bilan humain de l'épidémie a dépassé mardi soir les 80.000 morts en France, avec plus de 700 nouveaux décès à l'hôpital ainsi que dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), selon les données officielles publiées sur le site du gouvernement.

Le rythme des décès ne devrait pas ralentir fortement dans l'immédiat, car le nombre d'hospitalisations de malades du Covid-19 reste élevé, à plus de 11.000 nouvelles entrées et 1.700 à 1.800 arrivées dans les réas tous les sept jours en moyenne depuis le 24 janvier.

D'après les chiffres officiels, plus de 2,353 millions vaccinations ont par ailleurs été réalisées en France depuis le début de la campagne fin décembre : 1,9 million de personnes ont reçu une première dose (3,1% de la population) et 366.733 ont reçu la deuxième.

Les régionales décalées aux 13 et 20 juin

Conséquence de ces chiffres toujours élevés : les élections régionales et départementales se tiendront les 13 et 20 juin prochains, et non en mars, comme prévu. "Le décret de convocation des électeurs sera pris dès la promulgation de la loi" et "ce décret proposera d'organiser les scrutins les 13 et 20 juin prochains", a déclaré la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa devant l'Assemblée nationale, mardi soir. Le report de ces élections avait été préconisé dans un rapport commandé à Jean-Louis Debré et rendu le 13 novembre par l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui y voyait "une option raisonnable" pour des raisons sanitaires, juridiques et politiques.

Par un ultime vote de l'Assemblée, le Parlement a également donné mardi son feu vert à une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin, malgré l'opposition de la droite comme de la gauche.

La prise en charge des sans-abri compliquée par l'épidémie

Avec le Covid-19, la prise en charge des sans-abri vire "au casse-tête" en France, selon la directrice du Service d'accueil et d'orientation de Paris, alors que de nombreux départements du nord du pays connaissent une forte vague de froid. En centre spécialisé ou en auberge de jeunesse, un espace d'au moins 4m² par personne doit être respecté, tandis que les gymnases sont utilisés en dernier recours, pour prévenir toute formation de cluster.

Vingt touristes français testés positifs au Costa Rica

Vingt touristes français qui voyageaient au Costa Rica ont été testés positifs au Covid-19 et six d'entre eux ont dû être hospitalisés, a annoncé mardi le ministère de la Santé de ce petit pays d'Amérique centrale. Les touristes ont été diagnostiqués positifs une semaine après leur arrivée sur place. Il n'a pas été précisé s'ils ont été contaminés dans le pays ou si l'un d'entre eux était déjà porteur du virus. Les six touristes les plus atteints sont hospitalisés à San José, la capitale.

Un retard européen sur les vaccins ? Ursula von der Leyen s'explique

Alors que l'Union européenne a largement contribué à financer la recherche sur les vaccins, comment expliquer les retards de livraison des doses ? C'est la question à laquelle doit répondre la président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'exprime mercredi matin devant les eurodéputés. Tenus à l’écart de la négociation des contrats, les élus demandent des comptes, à l'image du socialiste belge Marc Tarabella, interrogé par Europe 1. "Tout le monde nous dépasse alors que nous avons été parmi les principaux pourvoyeurs de fonds de la recherche qui a abouti aux vaccins", dénonce-t-il.

La piste d'un animal "intermédiaire" à l'origine de la pandémie privilégiée

Au terme de leur mission à Wuhan, la ville chinoise frappée en premier par l'épidémie, les experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont jugé mardi que la piste d'une transmission du coronavirus par un animal intermédiaire était "la plus probable". Mercredi, l'un de ces experts a mis en doute la fiabilité des renseignements américains sur la pandémie, réagissant à des déclarations du porte-parole du département d'Etat américain, qui a semblé prendre ses distances avec les premières conclusions de l'OMS.

Lors d'une conférence de presse, mardi, l'OMS s'est par ailleurs inquiétée de la baisse d'efficacité de certains vaccins contre le variant sud-africain du coronavirus. Selon une étude d'une université de Johannesburg, le sérum d'AstraZeneca offre en effet un taux de protection de 22% seulement contre les formes légères de ce variant.

Plus de 2,3 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,3 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon le dernier bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Après les Etats-Unis (467.918 morts), les pays les plus endeuillés sont le Brésil (233.520), le Mexique (166.731), l'Inde (155.158) et le Royaume-Uni (112.798).

L'Espagne, qui a connu un bond du nombre des cas de Covid-19 depuis les fêtes de fin d'année, a dépassé mardi le seuil des trois millions de cas confirmés. Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.