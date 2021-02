Coronavirus : où en est-on de la campagne de vaccination ?

Les injections du troisième vaccin contre le Covid-19 disponible en France, celui d'AstraZeneca, débuteront dès samedi. Cela va permettre d'accélérer la vaccination en France, selon le Premier ministre Jean Castex, qui s'est exprimé jeudi soir. En parallèle, la campagne vaccinale dans les Ehpad touche à sa fin. D'ici la fin de semaine, tous les résidents volontaires des maisons de retraite auront reçu leur première injection, a indiqué le chef du gouvernement, avec un taux d'adhésion de 70%.

Globalement, de plus en plus de Français veulent se faire vacciner, a-t-il assuré. Mais à ce stade, les populations prioritaires restent les plus de 75 ans, les personnes atteintes de pathologies graves et le personnel soignant. Et pour répondre à leur demande, de nouveaux créneaux de rendez-vous vont ouvrir dès vendredi. "Je mesure aussi parfaitement l'angoisse de toutes ces personnes âgées de plus de 75 ans qui n'ont pas encore obtenu un rendez-vous. C'est pourquoi je veux vous annoncer que nous allons ouvrir dans les prochains jours 1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour des premières injections", a annoncé Jean Castex.

La vaccin AstraZeneca, d'abord réservé aux soignants

Quant aux premières livraisons du vaccin AstraZeneca, elles seront affectées dans un premier temps aux établissements de santé pour protéger les soignants, avant un élargissement de la campagne vaccinale par les médecins généralistes et les pharmaciens, avec les stocks des autres vaccins disponibles.

Jeudi soir, 1,766 million de personnes avaient reçu au moins une première dose de vaccin et 189.000 un rappel, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran, qui était aux côtés de Jean Castex. Le gouvernement assure que quatre millions de Français pourront avoir reçu leur première injection d'ici la fin du mois de février.