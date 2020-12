EN DIRECT - Coronavirus : Jour J pour la vaccination au Royaume-Uni

EN DIRECT

Jour J pour la Grande-Bretagne. Avant tous les autres pays européens, le royaume lance mardi sa campagne de vaccination contre le coronavirus, un défi logistique immense. Dans le même temps, des Etats américains, comme la Californie, sont contraints de reprendre des restrictions face à l’arrivée d’une troisième vague. En France, les derniers indicateurs tendent à montrer que les objectifs fixés par Emmanuel Macron pour une deuxième phase du déconfinement au 15 décembre, ne sont pas tenus. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : Le Royaume-Uni lance sa campagne de vaccination En France, des signaux montrent que les objectifs fixés au 15 décembre ne seront pas atteints La Californie impose un nouveau confinement à ses 20 millions d’habitants

Jour J pour la vaccination au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni commence mardi à administrer aux personnes les plus vulnérables les premières doses d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, espérant de cette campagne historique, la première dans un pays occidental, "une énorme avancée" dans sa lutte contre la pandémie. La majorité de la population britannique devra toutefois attendre 2021, priorité étant donnée aux résidents et personnel des maisons de retraite, suivis ensuite par les soignants et les plus de 80 ans.

La distribution du vaccin sera "un marathon et pas un sprint", a prévenu le directeur médical du service public de santé (NHS) Stephen Powis. Le Royaume-Uni, qui recense au moins 61.245 morts du Covid-19, a été le premier pays à donner son feu vert au vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech. L'Agence européenne du médicament devrait rendre un avis sur ce vaccin d'ici fin décembre.

Inquiétudes en France sur l’objectif du 15 décembre

Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, l'a déploré lundi soir : la France est "encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5.000" contaminations par jour, cible qui sera "très difficile" à atteindre. Le nombre de personnes hospitalisées est en légère hausse, avec 26.365 patients, 72 de plus que lors du dernier bilan. Il y avait, lundi, 3.198 malades hospitalisés dans les services de réanimation, contre 3.220 la veille (-22). Selon les données publiées lundi par le site du gouvernement, la France comptait dimanche 55.521 morts du coronavirus, soit 366 de plus qu'indiqué lors du dernier bilan.

Une situation préoccupante, donc, qui pourrait amener le gouvernement à ne pas alléger les contraintes dans les proportions initialement prévues au 15 décembre. Cela pourrait notamment prendre la forme d'un couvre-feu plus drastique et d'un report de la réouverture des cinémas.

Reconfinement pour 20 millions de Californiens

Comme le reste des Etats-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie avec plus de 283.000 décès pour près de 15 millions de cas recensés, la Californie fait face à un troisième rebond de l'épidémie. Son gouverneur démocrate Gavin Newsom a réinstauré lundi le confinement dans le sud de l'Etat, une mesure concernant plus de 20 millions d'habitants. "Nous sommes à un moment critique de notre combat contre le virus et nous devons prendre des mesures décisives dès maintenant afin d'éviter au système hospitalier californien d'être submergé", a-t-il expliqué. Dans cet Etat, 85% des lits en unités de soins intensifs sont occupés.

Pour sa part, la ville de New York a rouvert lundi les écoles élémentaires publiques, mais les autorités pourraient décider d'une nouvelle fermeture des salles de restaurants en raison d'une lente remontée de l'épidémie.

Donald Trump a donné lundi des nouvelles rassurantes de son avocat personnel Rudy Giuliani, dernier en date des nombreux membres du cercle rapproché du président américain à être frappé par le virus. "Rudy va très bien. (Il n'a) pas de température. Il m'a appelé tôt ce matin", a affirmé le milliardaire républicain lors d'une cérémonie à la Maison Blanche. Rudy Giuliani, 76 ans, a été testé positif après avoir sillonné les Etats-Unis pendant un mois, sans masque, pour contester la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre.

Près d’1,54 million de morts dans le monde

La propagation du Covid-19 continue de s'accélérer: depuis le 24 novembre, plus de 10.000 décès sont enregistrés en moyenne chaque jour sur la planète (à l'exception de dimanche, mais les bilans sont généralement plus bas le week-end). Au total, la pandémie a fait au moins 1.539.649 morts dans le monde et contaminé plus de 67 millions de personnes, selon un bilan établi par l'AFP lundi.

En Italie, où la barre des 60.000 morts liées au Covid-19 a été franchie dimanche, la ministre de l'Intérieur Luciana Lamorgese a appris lundi qu'elle avait été testée positive, en plein milieu d'une réunion des ministres, dont deux, en plus d'elle, ont donc dû être placés à l'isolement.

Samedi, la Russie avait commencé à administrer son "Spoutnik V" à des travailleurs sociaux, du personnel médical et des enseignants à Moscou. Ce vaccin russe est pourtant encore dans la troisième et dernière phase d'essais cliniques. L'Indonésie, qui avait lancé en août une campagne de tests avec le vaccin du groupe chinois Sinovac, sur 1.660 volontaires, a reçu dimanche soir de Pékin une première livraison de 1,2 million de doses.

Le Danemark, confronté à une flambée de cas, va fermer collèges, lycées, bars, cafés et restaurants dans 38 communes, dont Copenhague. "La situation est trop préoccupante", a justifié lundi la Première ministre Mette Frederiksen. En Israël, les autorités ont annoncé lundi l'entrée en vigueur cette semaine d'un couvre-feu nocturne en raison d'une résurgence de cas de Covid-19. En Grèce, les principales mesures de confinement, dont la fermeture des écoles, des restaurants, des salles de sport et des stations de ski, sont prolongées jusqu'au 7 janvier.