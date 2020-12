Coronavirus : 55.521 morts en France, l'épidémie stagne

Ce lundi, les chiffres de l'épidémie du coronavirus publiés sur le site du gouvernement font état de 55.521 morts sur l'ensemble du territoire. Sur les dernières 24 heures, on dénombre donc 366 morts supplémentaires.

Légère baisse des réanimations

Le nombre d'hospitalisations augmente légèrement à 26.365, soit 72 de plus depuis le dernier pointage, tandis que la décrue des réanimations se poursuit à vitesse moindre. Ainsi on dénombre 3.198 cas graves dans ces services, soit 22 de moins sur les dernières 24 heures. Sur les sept derniers jours on compte 8.374 nouvelles hospitalisations, dont 1.131 en réanimation. Le taux de positivité des tests est toujours stable à 10,7%.

Par ailleurs, 3.411 nouveaux cas ont été détectés depuis dimanche soir sur l'ensemble du territoire, dont 2.566 par PCR et 845 par test antigénique.