"On va me mettre à un bout de table" : comment les Français s'organisent pour le réveillon

Un test PCR avant de réveillonner ? Alors que l'objectif des 5.000 nouveaux cas de coronavirus par jour semble s'éloigner de jour en jour, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et avec elles le traditionnel et familial réveillon de Noël. Un événement à l'image de cette année 2020 : forcément particulier. Le Premier ministre Jean Castexa évoqué la semaine dernière une jauge de six adultes à table, sans compter les enfants. Alors dans les familles, on s'adapte pour éviter que ce moment de fête ne vire au cluster.

Un test PCR obligatoire dans la famille de Marie ?

C'est notamment le cas dans la famille de Marie, rencontrée par Europe 1. Ici, la règle est claire on montre patte blanche : "on est en train de réfléchir pour pouvoir tous se retrouver au préalable avec un test PCR." Une prise de rendez-vous en laboratoire est donc nécessaire, mais peu importe : "c'est quand même plus fiable que les tests antigéniques", affirme Marie. Une fois le test négatif en poche, tout le monde en voiture pour se rendre hors de Paris, direction la maison de son père. Un endroit qui n'a pas été choisi au hasard : ce logement est le plus grand que possède la famille pour opérer un réveillon sans embrassades et en aérant les pièces.

Réveillonner le midi dans le jardin...

De son côté, Jérémy veut aller encore plus loin pour que sa grand-mère participe à la fête tout en limitant les risques. "Peut-être réveillonner le midi pour qu'on puisse le faire dehors ? Ça permettrait qu'elle ne soit pas toute seule pour les fêtes en limitant les risques. Il vaut mieux qu'il fasse un peu froid et que ce soit inconfortable plutôt qu'on soit tous séparés."

... ou éloigner les personnes à risque

Mais quand le jardin manque à l'appel, comme pour Gisèle, 82 ans, et ses quatre enfants, on fait preuve d'ingéniosité. "On va me mettre à un bout de table, éloignée des autres et puis c'est tout", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Je vis seule, donc mes enfants, c'est primordial pour moi."