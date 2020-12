Covid : pourquoi on ne devrait pas atteindre les 5.000 cas par jour le 15 décembre

Le déconfinement va-t-il vraiment avoir lieu le 15 décembre ? Le gouvernement a annoncé un assouplissement des mesures de restriction pour lutter contre le coronavirus, à condition que l’objectif de 5.000 contaminations quotidiennes soit rempli. Or, les chiffres des derniers jours n’incitent pas à l’optimisme. Dimanche, la France a enregistré un peu plus de 11.000 cas en 24h, soit largement au-dessus de l’objectif. Et, selon les dernières projections, il serait compliqué de l’atteindre.

Un début de relâchement ?

Les contaminations stagnent en effet depuis quelques jours : 10.000 cas vendredi, 10.500 samedi et 11.000 dimanche. Elles sont même en légère augmentation dans certains départements comme la Côte d’or, l’Ille-et-Vilaine et les Landes. Dimanche, le taux de positivité était à 10,7%, inchangé depuis trois jours, après plusieurs semaines de repli.

Plusieurs pistes sont évoquées pour expliquer ce "plateau", notamment la réouverture des magasins non-essentiels. Le froid, qui incite la population à se voir davantage à l’intérieur, est également avancé. Certains épidémiologistes l’expliquent aussi par le discours d’Emmanuel Macron, le 24 novembre dernier, qui annonçait un reflux de la pandémie et des perspectives de déconfinement. Problème : les bonnes nouvelles s’accompagnent généralement d’un début de relâchement.

La crainte d’un scénario similaire à celui de Thanksgiving aux États-Unis

L’objectif de 5.000 cas par jour au 15 décembre prochain ne devrait donc pas être atteint. Avec cette tendance de "plateau" prolongé, impossible de savoir quand l'objectif fixé par le gouvernement sera atteint. L’exemple des États-Unis, où les contaminations ont explosé après Thanksgiving, suscite également l’inquiétude. Depuis deux semaines, le nombre quotidien de décès outre-Atlantique est régulièrement supérieur à 2.000, comme c'était le cas au printemps, lors du pic de la première vague de la pandémie.

De quoi donner des nœuds aux cerveaux des épidémiologistes, qui alertent sur un risque de rebond de la pandémie lors des fêtes de Noël.