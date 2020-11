Ces trois facettes du coronavirus dont vous n’avez peut-être pas entendu parler

Après un an à entendre parler du coronavirus tous les jours, ou presque, après deux confinements, après être peut-être tombé malade vous-même, vous pensez être incollable sur le Covid-19 ? Le Dr Jimmy Mohamed, médecin généraliste et co-présentateur de l’émission de santé d’Europe 1, Sans Rendez-vous, du lundi au vendredi de 15h à 16h, vous dévoile trois éléments sur la maladie dont vous n’aviez peut-être pas encore entendu parler.

C’est quoi un "super-contaminateur" ?

En théorie, un malade atteint du coronavirus peut contaminer, en l’absence de gestes barrières, deux à trois personnes. Qui risquent, à leur tour, d’en contaminer deux à trois autres de plus.

En réalité, certains malades vont contaminer une ou deux personnes, voire aucune. Et la chaîne de transmission du virus va s’éteindre. Mais, pour une raison que les scientifiques ne comprennent pas encore, certains malades vont contaminer 10, 20 ou même 30 personnes. Ce sont des "super-contaminateurs".

Pour le moment, il est impossible de les identifier. Certains d’entre eux sont même asymptomatiques. Mais pour autant, ils sont porteurs d’une énorme quantité de virus. "C’est pourquoi nous devons être masqués en permanence, même en l’absence de symptômes", conseille le Dr Jimmy Mohamed.

Ces "super-contaminateurs" ont besoin de "super événements" pour propager le virus. Ce sont typiquement les bars et restaurants, les salles de sport ou les événements familiaux, types mariage ou fête d’anniversaire. Raison pour laquelle ces endroits sont fermés et ces rassemblements sont interdits. Le Dr Mohamed appelle également à la plus grande vigilance lorsque le déconfinement commencera.

Porter un masque chez soi lorsqu’on est malade

Si vous êtes malade du coronavirus et que vous êtes en quarantaine chez vous, avec d’autres personnes, le Dr Mohamed recommande de porter un masque, même à l’intérieur.

En effet, en portant un masque, vous diminuez la charge virale, c’est-à-dire la quantité de virus, que vous transmettez. Vous éviterez ainsi peut-être de contaminer vos proches. Et s’ils tombent tout de même malades, "ils feraient une forme moins sévère", assure le Dr Jimmy Mohamed.

En cas de troubles psychiatriques, consultez rapidement

Une étude américaine, portant sur 60.000 malades du coronavirus, a montré que dans les 3 mois, 20% d’entre eux développent des troubles psychiatriques, comme des troubles de l’humeur, des troubles de l’angoisse ou de l’insomnie.

C’est pourquoi, si vous avez attrapé le Covid et que vous ressentez des symptômes de dépression, d’angoisse ou de troubles du sommeil, n’hésitez pas à consulter des professionnels pour vous aider.