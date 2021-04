EN DIRECT - Covid-19 : les plus de 55 ans sont désormais éligibles à la vaccination

EN DIRECT

Le rythme de la campagne vaccinale face au Covid-19 s'accélère en France, où le bilan s'élève désormais à 98.750 morts. Dès ce lundi, tous les plus de 55 ans sont éligibles à la vaccination, tandis que les premières doses du sérum Johnson & Johnson doivent être livrées, allongeant la liste des vaccins disponibles. Outre-manche, la situation s'est déjà sensiblement améliorée et l'Angleterre rouvre ses commerces "non-essentiels", dont les fameux pubs. L'Allemagne a, pour sa part, franchi le cap des trois millions d'infections. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : Tous les Français de plus de 55 ans peuvent désormais se faire vacciner

Les autotests peuvent désormais être vendus en pharmacie

L'Angleterre rouvre ses commerces "non essentiels"

Les plus de 55 ans éligibles à la vaccination en France

Tous les Français de 55 ans et plus sont éligibles à la vaccination à partir de ce lundi avec l'AstraZeneca, comme l'avait annoncé le ministre de l'Intérieur Olivier Véran, dimanche. Pour accélérer la vaccination, l'intervalle d'injection pour la 2ème dose sera par ailleurs allongé pour le Pfizer-BioNTech et le Moderna, actuellement réservés aux plus de 70 ans ou aux personnes présentant des comorbidités.

Les Français pourront également bientôt recevoir le vaccin de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi et proposé, "par cohérence et souci d'efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions". Le sérum, contrairement aux autres vaccins disponibles jusque-là, s'administre en une seule dose.

Les enfants seront-ils vaccinés ?

L'élargissement progressif des catégories de population accessibles au vaccin atteindra-t-il bientôt les enfants ? La question se pose, a reconnu la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, dimanche sur Europe 1. "C'est un scénario qui est sur la table", a-t-elle indiqué, précisant toutefois qu'aucun sérum dédié n'était pour l'instant disponible. "Ils font l'objet d'essais cliniques particuliers, et de validations particulières. C'est encore plus strict que les adultes."

Dès vendredi soir, Pfizer-BioNTech a formulé une demande d’extension de l’autorisation en urgence de son vaccin aux adolescents âgés de 12 à 15 ans.

Les autotests (théoriquement) disponibles en pharmacie

Les autotests, permettent de vérifier soi-même si on est positif à la maladie, grâce à un kit prêt à l'emploi, sont officiellement autorisés à la vente en pharmacie en France à compter de ce lundi, comme le réclamaient de nombreux professionnels de santé. Mais en réalité, rares seront les officines qui pourront proposer ces autotests à la vente, car très peu ont pu se procurer des stocks. Les professionnels déplorent également une absence de cadre légal, notamment sur le prix de vente, comme l'a expliqué à Europe 1 le président de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France.

Christophe Leroy nie avoir tenu un restaurant clandestin

Il n'avait pas pris la parole depuis le début de la polémique. Soupçonné d'avoir organisé à Paris avec le collectionneur Pierre-Jean Chalençon des repas luxueux clandestins notamment au Palais Vivienne, le cuisinier Christophe Leroy s'est exprimé sur BFM-TV, dimanche soir, et assuré n'avoir jamais tenu de restaurant clandestin, mais un "club privé" légal dans son appartement. "Il n'y a jamais eu plus de six personnes à table", a-t-il assuré.

L'Angleterre rouvre ses commerces

Les commerces "non essentiels" comme les coiffeurs, les terrasses des pubs et les salles de gym rouvrent lundi en Angleterre, confinée depuis janvier - les autres nations britanniques suivent leur propre stratégie. En plein deuil suite à la mort du prince Philip, les Britanniques s'impatientent d'en "boire une à sa mémoire", ont-ils affirmé à notre envoyé spécial.

Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec plus de 127.000 morts, a vu sa situation sanitaire fortement s'améliorer grâce à une campagne de vaccination réussie.

L'Allemagne franchit le cap des trois millions d'infections

En Allemagne, où des appels à un nouveau tour de vis se multiplient, le cap des 3 millions d'infections a été franchi, selon des chiffres publiés lundi par l'autorité nationale de veille sanitaire (RKI). Le nombre total d'infections depuis le début de la pandémie s'établit à exactement 3,011 millions, soit 13.245 de plus que la veille, selon le RKI, tandis que le nombre de décès s'établit à 78.452.

Près de 2,93 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.929.563 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon le dernier bilan de l'AFP. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 562.060 décès pour 31.194.993 cas recensés. Suivent le Brésil (353.137 morts), le Mexique (209.212), l'Inde (169.275) et le Royaume-Uni (127.080).