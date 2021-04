Covid : en Guyane, vacciner les jeunes pour convaincre et protéger les plus âgés

REPORTAGE

A partir de lundi, la vaccination sera ouverte à toutes les personnes de plus de 55 ans en France. Dans le département-région d'outre-mer de la Guyane, la situation est bien différente. Là-bas, à peine plus de 4% de la population a reçu la première dose de vaccin contre le Covid-19, contre 14% dans l'Hexagone. Pour que la vaccination décolle, les autorités sanitaires l'ont donc élargi... aux plus de 30 ans ! Car sur place, la campagne de vaccination est bien différente de celle menée en métropole : tout a été fait pour permettre aux plus jeunes de se faire vacciner. Avec l'espoir de générer un effet d'entraînement des personnes plus âgées.

Des injections uniquement avec le vaccin Pfizer-BioNTech

Les personnes âgées "n'étaient pas forcément très demandeuses de la vaccination", explique au micro d'Europe 1 Clara de Bort, la directrice générale de l'ARS locale. Selon elle, il était donc "nécessaire de vacciner un peu plus les jeunes qui les entourent pour les protéger de façon indirecte". "En Guyane, bien souvent des personnes se décident à se faire vacciner lorsqu'un de leur proche a décidé de le faire et parle de son expérience", insiste-t-elle.

Grâce à l'élargissement de la cible vaccinale, Needy, 32 ans, a ainsi reçu sa première dose de vaccin il y a quelques jours. "Je l'ai pris comme une obligation car je suis en charge de personnes fragiles", raconte cette infirmière libérale à Cayenne. "Comme beaucoup de personnes", elle dit s'être "posée des questions" mais avoir pris sa "responsabilité". "On m'a donné le choix de pouvoir le faire et de pouvoir protéger" les autres, justifie-t-elle.

Pas de choix en revanche concernant le type de produit injecté, une autre particularité locale. En Guyane, les injections se font uniquement avec le vaccin de Pfizer-BioNTech, jugé plus efficace sur ce territoire face au variant brésilien qui représente 56% des contaminations. Alors que la circulation du virus progresse en Guyane à cause de ce variant, la vaccination est même devenue possible à partir de 18 ans pour les habitants de Saint-Georges-de-l'Oyapock, une ville frontalière avec le Brésil et donc très à risques.